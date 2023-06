서인국 연출 단편 ‘트랩 바이 서인국’, 美 글로벌스포트라이트 어워드 수상

서인국/스토리제이컴퍼니 제공

배우 서인국이 단편 영화 감독으로 영화제에서 수상했다.서인국은 지난 6일 개막한 국제단편영화제 ‘SSFF & ASIA 2023’에서 그가 연출, 주연을 맡은 단편 영화 ‘트랩 바이 서인국’(TRAP by SEOINGUK)으로 글로벌스포트라이트어워드 부문에서 수상했다.‘SSFF & ASIA 2023’은 미국 아카데미상이 공인한 아시아 최대의 국제단편영화제다. 글로벌스포트라이트어워드 부문에는 미국 배우 조셉 고든 레빗이 제작 및 내레이션에 참여한 ‘어 포레스트 하운트’(A Forest Haunt) 맷 데이먼& 벤 애플렉 제작 ‘포 피플 인 트러블’(For People in Trouble) 빔 밴더스가 내레이션에 참여한 ‘프롬 아워 사이드’(FROM OUR SIDE, IN QUANTO A NOI), 샐리 포터의 ‘룻 앳 미’(Look at ME) 등의 작품이 함께 노미네이트됐다.그 가운데 수상작 ‘트랩 바이 서인국’은 올해 1월에 개최된 ‘2023 서인국 콘서트 블렌딩(Blending)’을 통해 팬들에게 선보인 단편 영상이다. 누구나 만나는 삶의 난관과 위기를 상상력을 사용해 도망치려는 주인공을 표현한 작품이다. 그는 연출 뿐만 아니라 주인공으로 출연, 감정 신과 액션 신을 모두 완벽하게 소화하며 몸을 사리지 않는 열연을 펼쳤다.본 시상식에서 서인국은 영상을 통해 “글로벌스포트라이트어워드라는 멋진 상을 받게 되어 영광입니다”라며 감사 인사로 수상 소감을 전했다. 또한 “굉장히 추운 날 촬영을 했고 초반부, 후반부의 액션신으로 고생하긴 했지만 결과물이 굉장히 만족스러웠습니다, 영화제를 통해서 더 많은 분들이 봐주셨으면 좋겠습니다”라고 촬영 비화를 밝혔다.서인국의 연출 도전은 이번 작품이 처음은 아니다. 그는 지난해 12월에 발매한 ‘폴른’(FALLEN) 앨범의 타이틀곡과 남영주 ‘다시 꿈.’ 레이나 ‘그때 우리처럼’ 등 다수의 뮤직비디오를 연출하며 감성적인 영상미를 담아낸 바 있다.한편 서인국은 동명의 웹툰을 원작으로 하는 티빙 오리지널 ‘이재, 곧 죽습니다’를 촬영 중이다.(서울=뉴스1)