방탄소년단 ‘프루프’ 빌보드200서 1위…통산 6번째

사진제공=빅히트뮤직



그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘프루프’(Proof)가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 1위를 차지했다. 통산 여섯 번째다.19일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단이 10일 발표한 ‘프루프’가 미국 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다.빌보드200차트는 미국 내에서 발매, 판매된 앨범 랭킹 차트다. 실물 등 전통적 음반 판매량과 디지털음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 숫자, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 숫자 등을 합산해 인기를 매긴다.빌보드 측은 “‘프루프’ 음반은 발매 첫 주 약 31만 4000장 팔렸으며 판매량 대부분이 실물(CD) 앨범”이라고 밝혔다.방탄소년단의 ‘빌보드200’ 1위는 이번이 여섯 번째다. 방탄소년단은 2018년 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)로 처음 ‘빌보드 200’ 1위를 차지한 이후 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’) ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA) ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7) ‘BE’로 연거푸 정상을 차지했다.‘프루프’는 방탄소년단의 데뷔 9주년을 정리하는 앤솔러지 앨범이다. 방탄소년단은 이 앨범을 끝으로 한동안 단체 음악 활동을 잠정 중단한다고 예고했다. 한편, 타이틀곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)도 20일 공개 예정인 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 높은 순위를 기록할 것이란 전망이 나온다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com