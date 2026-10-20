「領土主権」に触れたブランソン司令官の軽率な発言

在韓米軍司令官兼国連軍司令官のゼイビア・ブランソン氏が「大韓民国は軍事境界線（ＭＤＬ）の南側の鉄条網から始まる」と発言したことによる波紋が収まらない。この発言に対し、韓国政府と与党が「領土主権を侵害した一線を越えた発言だ」と反発すると、国連軍司令部は１８日、「大韓民国の主権に疑問の余地はない」と釈明し、事態の収拾に乗り出した。しかし１９日にも、「ブランソン司令官本人が発言を訂正し、謝罪すべきだ」とする与党議員らの批判が続いた。ブランソン司令官の発言は軽率だった。司令官は１４日、ワシントンのシンクタンクで開かれたセミナーで、「ＭＤＬから南北に２５００メートル（実際は２０００メートル）離れた場所に鉄条網がある」と述べ、「国連軍司令部の観点から見れば、大韓民国は南側の鉄条網から始まる」と語った。さらに「休戦状態を維持するため、私がその区域を管理しているからだ」と付け加えた。国連軍司令部が管理する非武装地帯（ＤＭＺ）を除き、南方限界線の南側が韓国の領土だという意味に受け取られても仕方のない発言だった。休戦協定に基づき、ＤＭＺの軍事的管理を国連軍司令部が担っているとはいえ、韓国の領土主権の例外となるわけではない。もちろん、国連軍司令部側の釈明どおり、ブランソン司令官は「休戦協定に基づくＤＭＺ内での国連軍司令部の軍事的・行政的責任」を説明しただけで、韓国の主権を否定する意図はなかったとみられる。しかし、ただでさえ韓米間では、非軍事目的のＤＭＺ立ち入り権限を巡る「ＤＭＺ法」論争から、最近の北朝鮮の地雷爆発で韓国軍将兵が重傷を負った事件の処理問題に至るまで、対立と緊張が続いていただけに、慎重の上にも慎重を期すべきだった。特に、領土主権の問題に触れた今回の発言は、これまで同盟の懸案に対して示してきた強硬な姿勢の延長線上にあり、同盟への配慮を欠いているとの誤解を招きかねなかった。実際、ブランソン司令官を巡る論争は一度や二度ではない。司令官の軍事的見解が韓国政府との対立を招いたこともあれば、周辺国の反発を買ったこともある。特に今回の発言については、米国防総省も韓国側の認識に共感を示したという。ブランソン司令官は、自らの発言が引き起こした波紋について説明する必要がある。同時に、与党側も批判を自制すべきだ。同盟の最前線に立つ指揮官さえ説得できずに、遠くワシントンの理解を得ることはできない。誤解を解き、意見の隔たりを狭めていく過程こそが、同盟の力なのだ。