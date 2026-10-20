「信じろ」と言いながら説明を惜しむ国防部



「ここは自由討論の場ではありません」



１２日の韓国国防部の定例記者会見で、チョン・ビンナ報道官が記者の発言を遮って放った言葉だ。北朝鮮軍による地雷敷設をなぜ「攻撃」ではなく「挑発」と規定するのかという質問が繰り返された後だった。３日後の記者会見でも、戦時作戦統制権（戦作権）の移管を巡って質疑がかみ合わず、報道官と記者が互いの態度を非難する口論に発展した。



最近、ユーチューブには、国防部の広報担当者が記者の質問に答えられず、たじろぐ動画があふれている。軍の公式見解を説明する場が、なぜ軍の権威を損なう場になってしまったのか。「質問のための質問」「ユーチューブの再生回数を稼ぐための質問」という批判にも一理ある。しかし、質問が厳しいからといって、軍の説明責任がなくなるわけではない。



突き詰めれば、不信を招いたのは軍自身だ。先月１４日、北朝鮮軍による軍事境界線（ＭＤＬ）侵犯と作業について問われた合同参謀本部は、「地形の変化」を確認したとして、地雷敷設の可能性を認めた。しかし、地形の変化が起きた場所がどこなのか、ＭＤＬの南側なのかは確認しなかった。軍の対応についても「作戦上の保安」を理由に説明を制限した。１週間後、西部戦線の非武装地帯（ＤＭＺ）のＭＤＬ南側で北朝鮮軍が敷設した地雷が爆発し、韓国軍将兵３人が負傷した。



軍は事故前にどの程度の危険を把握し、どのように備えていたのか、十分に説明しなかった。事故後には野党側から、現地調査を意図的に遅らせたり、将兵の負傷の程度を過小評価したりしているとの疑惑まで提起された。事実と確認されていない主張だったが、説明の空白を憶測が埋め、軍の釈明さえ疑われる事態となった。



韓国軍が情報公開にいかに消極的かは、他国と比較すればさらに明らかになる。１２日、合同参謀本部は、北朝鮮が同日午前９時２０分ごろに弾道ミサイルを「数発」発射し、一部が「９００キロ以上」飛翔したと発表した。同日、日本の防衛省は、少なくとも２発の発射時刻を午前９時１９分と同３６分に分けて発表した。飛翔距離と最高高度についても、それぞれ約２２０キロ・２０キロ、９１０キロ以上・７０キロと明らかにした。日本の防衛副大臣が緊急記者会見を開き、変則軌道の可能性を説明した。飛行方向と予想落下海域を示した地図も公開した。北朝鮮がミサイルを発射すると、韓国国防部を担当する記者たちが合同参謀本部の発表に続き、日本の防衛省の発表を待つのはそのためだ。



外国軍用機の動向を発表する方法も異なる。８月にロシア軍用機が韓国防空識別圏（ＫＡＤＩＺ）に進入した際、合同参謀本部は「数機」が進入し、戦闘機で対応したと発表した。これに対し、日本の合同参謀本部に相当する統合幕僚監部は今月１４日、日本周辺を飛行した中国軍機３機について、機種や飛行経路を地図や写真とともに公開した。



軍は、探知・監視能力が露呈する恐れがあるため、情報公開には制約があるという。軍事機密を守るのは当然だ。しかし、他国と情報公開の程度が異なる理由も説明せず、「保安」と繰り返すばかりでは疑問が生じるのも無理はない。韓国軍は知っていても話さないのか、それとも知らないのか。その違いすら分からなくする説明の仕方が、軍への信頼をむしばんでいる。



軍の判断を信じなければならない重大な安全保障上の懸案についても、詳しい説明より「問題ない」という結論が先に来る。６カ月以上続いている米国による北朝鮮関連情報の共有制限がその代表例だ。陳永承（チン・ヨンスン）合同参謀本部議長は８日の国政監査で、制限されている事実を認めながらも「全体的な対応態勢に問題はない」と述べた。姜信哲（カン・シンチョル）国防部長官は１５日、「戦作権の移管が今行われても全く問題ない」と話した。ところが、在韓米軍のブランソン司令官は、安全保障環境の変化に伴い、新たな評価基準が生じたと述べた。米国による情報共有の制限が対応態勢に影響しない根拠も、戦作権の移管に必要な具体的条件をどこまで満たしているのかも、十分に明らかにされていない。国民は何を根拠に安心すればよいのか。



７日の国防部の国政監査で、改革新党のチョン・ハラム議員は、繰り返される「回答制限」について広報上の基準を明確にし、「確認後に回答する」という約束を守るためのシステムを整えるよう厳しく求めた。個人ではなくシステムの問題だという指摘に姜氏も同意し、改善を約束した。しかし、国防部は議員室に提出したその後の回答で、既存の広報・保安規定に回答制限に関する基準はすでに設けられており、未回答の質問を今後適切に管理すると説明した。規定があるにもかかわらず、同じような対応が繰り返されていることが問題なのだ。にもかかわらず、国防部内部では定例記者会見の回数そのものを減らす案まで検討されているという。



説明不足によって積み重なった不信を、説明する機会を減らすことで解消することはできない。公開の記者会見であれ、別途設ける非公式の説明会であれ、方法は国防部が決めればよい。しかし重要なのは、国民が軍の判断と対応に納得できるだけの十分な説明を受けたと感じ、軍を信頼できるようになることだ。軍の権威は沈黙からではなく、信頼から生まれる。

