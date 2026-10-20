中国に返還される双子パンダ、１２月１１日が最後の公開予定日

１２月に中国へ返還される予定のエバーランドの双子パンダ（写真）、ルイバオとフイバオに韓国で会える最後の日が、暫定的に１２月１１日と決まった。三星（サムスン）物産リゾート部門のエバーランドは１９日、ルイバオとフイバオを中国へ移送するための野生動物の事前検疫を１１月１３日から始めると発表した。エバーランド側は「検疫手続きに入っても、双子パンダは来園者と限定的に会うことができる見通しだ」とし、「パンダ・セカンドハウスは外部から完全に遮断された屋内放飼施設だからだ」と説明した。ただし、最後の公開日を含む観覧日程は変更される可能性がある。エバーランドは２頭の健康状態や検疫の進行状況、移送準備などを見ながら、公開時間と観覧方法を調整する方針だ。中国への最終的な移送日と移送先も、気温や現地の状況を検討したうえで確定する予定だ。２頭は２０２３年７月、母親のアイバオと父親のロバオの間に生まれた、韓国初の双子のジャイアントパンダ姉妹として話題を集めた。しかし、国際協定に基づき、海外で生まれたパンダは繁殖可能な年齢となる４歳までに中国へ返還しなければならない。ナム・ヘジョン記者 namduck2@donga.com