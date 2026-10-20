商業施設で刃物襲撃相次ぐも、警備員の装備は誘導灯だけ

１３日、仁川市南洞区（インチョンシ・ナムドング） の大型商業施設で刃物による襲撃事件が起きた際、被害の拡大を防いだのは、椅子を投げつけて犯人を食い止めようとした市民たちだった。現場には建物の管理人２人がいるだけで、専任の警備員はいなかった。多数の人が利用する施設で刃物による襲撃事件が繰り返されているにもかかわらず、現行法には民間警備員の配置人数や装備に関する基準すらない。警察が到着するまでの「ゴールデンタイム」に対応できるよう、商業施設などの警備員にＵ字型の刺股など、最低限の初動対応装備を備えさせるべきだとの指摘が出ている。●刃物による無差別犯罪の８７％が公共の場所で発生、装備は誘導灯程度事件が起きた商業施設の１～３階は、面積が約１万４９２３平方メートルに上るが、専任の警備員はおらず、建物の管理人２人だけだったという。２０２３年８月、京畿道城南市（キョンギド・ソンナムシ）の書峴（ソヒョン）駅で起きた刃物襲撃事件では、ＡＫプラザの民間警備員１人が犯人に刺された。当時、警備員は防刃ベストや制圧用の装備を身に着けていなかった。特別な動機がなく、不特定多数を標的とする無差別犯罪は、公共の場所に集中している。警察庁が国会行政安全委員会所属の最大野党「国民の力」の金睿智（キム・イェジ）議員に提出した資料によると、２０２３年から今年６月までに発生した無差別犯罪１４６件のうち、路上が９０件、ショッピングモールや地下鉄駅など人が密集する場所が２０件、コンビニエンスストアなどの店舗が１７件だった。一般に開放された場所で発生した事件は１２７件で、全体の８７％に達する。しかし、現場の警備員にできることは限られている。１８日に訪れたソウル市松坡区（ソンパグ）の地下商店街には、約８０００平方メートルの施設内に約１００店舗が入っているが、警備員は２人だけだった。支給されている装備は誘導灯程度だ。警備員のミンさん（６７）は「ホームレスや酔っ払いなど危険人物を見守り、状況が悪化すれば１１２番に通報するのが主な仕事だ」と話した。鍾路区（チョンノグ）の複合オフィス施設で働く警備員のイさん（３３）も「騒ぎを起こした人に退去を求めても応じなければ、結局は警察を呼ぶのがマニュアルだ」とし、「公権力ではないため、強制的に退去させたり取り押さえたりするのは難しい」と語った。対応体制そのものがない施設もあった。江南区（カンナムグ）の複合オフィス施設には、刃物による襲撃への対応マニュアルも、無線機などの緊急用装備もなかった。警備員のチョンさん（６４）は「これまで危険なことがなかったので、特に不安はない」とし、「決まった指針はなく、その時々の状況に応じて対応している」と話した。●「Ｕ字型の刺股など最低限の装備だけでも」現行法上、民間警備員には法定研修の受講が義務付けられているが、施設の規模に応じた配置人数や、防護・制圧用装備の整備基準はない。警棒や防刃ベストなどを使用することはできるものの、義務ではない。新羅（シルラ）大学警察行政学科のキム・スンソク教授は「一般警備員への研修も基礎教育が中心で、刃物を持った犯人を制圧できる専門人材とは言い難い」とし、「施設によって対応能力に大きな差が生じざるを得ない」と指摘した。専門家らは、警察が到着するまでのいわゆる「ゴールデンタイム」に、最低限の初動対応ができるよう備える必要があると指摘する。Ｕ字型の刺股は、長い棒の先端がＵ字型に開いており、刃物を持った人物から距離を保ちながら、壁や床に押し付けて動きを封じる装備だ。特別な訓練を受けなくても使えるため、警察の到着まで時間を稼ぐのに役立つと評価されている。日本など海外でも民間に普及している。ソウル市は書峴駅事件後の２０２３年、「公共交通基本条例」を改正し、刃物による襲撃など緊急の脅威から乗客を守るために必要な安全装備を駅施設に備えるよう定めた。一方、ショッピングモールなど民間の大規模施設にはこうした基準がなく、装備を整えるかどうかは施設側の裁量に委ねられている。書峴駅事件で刺された警備員も、地下鉄駅ではなく百貨店の所属だった。同じ事件を経験しながら、公共施設と民間施設で備えに差が生じている。民間警備を、警察と役割を分担する共同治安の一翼として育てるべきだとの主張もある。建国（コングク）大学警察学科のイ・ウンヒョク教授は「大型施設が独自に専門警備を強化し、警察の対応と連携させる『官民合同ネットワーク治安』が必要だ」と話した。イ・ダギョム記者 gyeom@donga.com