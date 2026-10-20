ピザにキムチ、世界の外食チェーンが「Ｋフード」を活用

「コリアンピザ」「コチュジャンチキン」「ネギキムチのクリームチーズベーグル」・・・。世界的な外食チェーンで、キムチやコチュジャンなど韓国の食材を取り入れた新メニューが相次いで登場している。発売先は韓国市場ではなく、ポーランドやインド、米国などの海外市場だ。世界的なＫフード人気の高まりに加え、外食需要の低迷で新メニューの開発競争が激しくなる中、韓国の味が他社との差別化を図る重要な戦略になっているとの分析が出ている。●ピザからシェークまで、キムチやコチュジャンを活用世界の食品業界によると、ポーランドのピザハットは先月１日から来月２日まで、韓国料理から着想を得た「コリアンピザ」４種類を期間限定で販売している。代表商品の「Ｋポップピザ」は、コチュジャン入りのガーリックソースで味付けし、ベーコンとゴマを載せたピザだ。チキンナゲットとトウモロコシにコチュジャンソースを合わせた「Ｋソウルピザ」や、キムチとモッツァレラチーズを組み合わせた「Ｋバイブピザ」も発売した。現地の消費者になじみのあるピザに、コチュジャンやキムチといった韓国を代表する食材を加え、新たな味を生み出した。韓国風メニューを毎年の企画として展開する例もある。バーガーキングのインド法人は今年４月、韓国風メニューの企画「コリアン・スパイシー・フェスティバル」を昨年に続いて開催し、キムチから着想を得たワッパーやバーガー、チキンなど８種類を発売した。インドでバーガーキングを運営するレストラン・ブランズ・アジアは今年の年次報告書で、「コリアン・スパイシー・フェスティバルは、インドで高まる韓国文化への関心と、刺激の強い味を好む消費者の需要を取り込むのに役立った」と説明した。韓国食材を取り入れるメニューの幅も広がっている。米国のサラダチェーン「ジャストサラダ」は今年６月、ＣＪ第一製糖の「ビビゴ」ブランドのコチュジャンソースを使った「コチュジャンチキン・マーケットプレート」を夏季限定で発売した。ご飯の上にコチュジャンチキンやキムチ、サツマイモなどを載せたメニューで人気を集めた。ニューヨークの人気ベーグルチェーン「ブラックシード・ベーグルズ」は昨年末、ネギキムチを混ぜ込んだクリームチーズのベーグルを発売した。米ハンバーガーチェーン「シェイクシャック」は３年前にヤンニョムチキンを挟んだハンバーガーを発売して以来、今年はコチュジャンキャラメルを使ったシェークを含む韓国風メニュー５種類をそれぞれ期間限定で販売した。●外食業界の競争激化、Ｋフードで差別化こうした動きは、Ｋカルチャーの人気に世界の外食市場での競争激化が重なった結果と分析されている。韓国ドラマや映画を通じて韓国の食文化に触れる消費者が増え、キムチやコチュジャンなど韓国独特の味への関心が高まったという。世界的な食品原料メーカー「ケリー」の最近の報告書によると、米国ではコチュジャンを使った新商品の発売が直近１２カ月間で１２０％増えた。農林畜産食品部によると、Ｋフードプラスの輸出額は２０２２年の１１９億２千万ドルから昨年は１３６億２千万ドルへと１４.３％増加した。特にコチュジャンとキムチの伸びが大きく、昨年の輸出額は２２年比でそれぞれ２２.４％、１６.８％増えた。さらに、物価高で消費者の外食負担が増す中、企業側も他社と差別化した新メニューで顧客の関心を引く必要に迫られている。全米レストラン協会（ＮＲＡ）によると、昨年、米国の外食事業者の６０％が来店客数の減少を経験した。英国でも外食店舗への来店客数が前年同期比２.３％減少し、２４年以降で最大の落ち込みとなっている。キム・ダヨン記者 damong@donga.com