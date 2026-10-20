金融監督院長「個別銘柄レバレッジＥＴＦ、上場日程に合わせ審査を急いだ」

李粲珍（イ・チャンジン）金融監督院長は、個別銘柄を対象とするレバレッジ型上場投資信託（ＥＴＦ）の上場日程に合わせるため、審査を急いだ面があると認めた。金融当局が高リスク商品である個別銘柄レバレッジ型ＥＴＦの上場可否を拙速に審査した結果、２兆ウォンを超える投資損失を招いたとの批判は避けられそうにない。李院長は１９日、国会政務委員会による金融監督院の国政監査で、「４月中旬に金融委員会が個別銘柄レバレッジ型ＥＴＦの上場日程を政策として発表したことがある」としたうえで、「その日程に合わせるため、審査を急いだ部分がある」と述べた。金融委員会が発表した個別銘柄レバレッジ型ＥＴＦは、今年５月２７日に１６銘柄が上場した。国会政務委員会に所属する最大野党「国民の力」の朴大出（パク・デチュル）議員は、通常、ＥＴＦの上場には韓国取引所の予備審査と金融監督院の有価証券届出書審査という２段階の手続きが必要だが、個別銘柄レバレッジ型ＥＴＦについては取引所の予備審査が終わる前に金融監督院が審査を行ったと指摘した。こうした事例は初めてかと問われると、李院長は「そうだと思う」と答えた。李院長はまた、株式の売買成立から２営業日後となっている決済日を翌営業日に短縮する案について、懸念が大きいとの指摘に対し、「一部共感している」と述べ、導入を延期する可能性を示唆した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は今年３月、「今日売った株の代金が、なぜ明後日にならないと受け取れないのかという声がある」と指摘していた。金融委員会は６月、決済期間の短縮を含む制度改革案を１０月中に発表する方針を明らかにしていた。シン・ムギョン記者 yes@donga.com