与党党首の弔問車両、救急患者専用駐車場に３０分　与党が謝罪

与党「共に民主党」の金民錫（キム・ミンソク）代表が１８日、京畿道富川市（キョンギド・プチョンシ）の工場火災で殉職した故キム・ジンソク消防尉の弔問に訪れた際、救急患者専用駐車場を利用していたことが分かり、物議を醸している。同党は「金代表の所有車両ではなく、代表秘書室長の車両だ」とし、「運転手はその駐車スペースが救急患者専用区域であることを認識していなかった」と謝罪した。党代表秘書室長を務める金台善（キム・テソン）議員は１９日、フェイスブックに「殉職した消防官の弔問時に救急患者専用駐車区域に止めていた車両は、私の議員室の車両だ」としたうえで、「国民の皆様にご心配をおかけしたことを心からおわびする。二度とこのようなことがないよう細心の注意を払う」と投稿した。金代表は前日の午後８時５０分ごろ、富川市の順天郷（スンチョンヒャン）大学富川病院の葬儀場に設けられたキム消防尉の祭壇を訪れ、弔問した。その際、金代表を病院の入り口で降ろした車両は、救急患者専用区域に駐車した。車両は金代表が弔問を終えるまで約３０分間、駐車していたという。同区域には「ここは救急患者専用駐車場であり、外来患者および入院患者の駐車を禁止する」との案内文が掲示されていた。同党の申賢栄（シン・ヒョンヨン）報道官は「車両は病院に到着し、党代表と秘書室長が降りた後、病院関係者の案内に従ってその区域に駐車した」と説明。「運転手はその駐車スペースが救急患者専用区域であることを認識していなかった」と述べた。さらに「理由のいかんを問わず、現場で原則を守れなかった」とし、「国民の皆様におわび申し上げる」と謝罪した。金代表はこれに先立つ１５日、全羅北道淳昌郡（チョンラプクト・スンチャングン）で開かれた「淳昌醤類祭り」の開幕式の祝賀公演中、舞台に上がってあいさつし、「過剰な待遇」との批判を受けたこともあった。イ・スンウ記者 suwoong2@donga.com