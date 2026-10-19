１人当たりＧＤＰ４万ドル時代の「貧しい若者たち」　世界的難題の解決策は雇用

ソウルでコンテンツマーケターとして働いていたキム・ジョンニョンさん（３６、仮名）は昨年、会社のリストラで職を失った。生活費も底をつき、政府の緊急福祉生活支援金を受給したという。台湾の若者、ホアン・ゾーウェイさん（２８）は３月に退職し、母親と暮らしている。短期のアルバイトで生活費を稼ぎながら求職活動を続けているが、約４５００万ウォンの無担保ローンをどう返済するか見通しが立たない。東亜（トンア）日報の取材チームが韓国と台湾で出会った「貧しい若者たち」の暮らしだ。半導体産業の空前の好況で１人当たり国内総生産（ＧＤＰ）が４万ドルに達した両国も、世界的な難題となった若者の貧困問題を避けられなかった。韓国でキムさんのように緊急福祉支援金を申請した２０～３０代は、昨年２万６４６１人にのぼり、３年間で３８.４％増加した。支援を求めた理由のうち、失業は１.５倍、休業・廃業や経営難はそれぞれ２.３倍に増えた。働いても生活を維持できない若者たちが、政府にＳＯＳを発したのだ。台湾では就職難と借金に苦しむ若者たちが、住居費の急騰によって都心から郊外へと次第に追いやられている。居住地を卵に例え、中心部を「黄身」、そこから遠ざかるにつれて「白身」「殻」と呼び、階層を区別しているという。人工知能（ＡＩ）の普及によって労働市場に適切な時期に参入できなかった「貧しい若者たち」は、資産形成の機会を失い、借金と貧困の泥沼に引きずり込まれる危険性が高い。韓国では１９～３４歳の若者の半数以上が金融機関から融資を受けており、そのうち半数以上が２件以上の債務を抱える多重債務者だという分析もある。問題は、半導体への依存度の高まり、ＡＩなどの技術の普及、人件費の上昇、労使対立によって「雇用なき成長」が一段と深刻になっていることだ。政府は年初に発表した経済成長率の見通しを７月に上方修正したが、就業者の増加数の予測は１６万人から１５万人にむしろ引き下げた。こうなれば、労働市場で弱い立場にある若者たちが直撃を受ける。雇用なき成長のしわ寄せが若者たちを直撃しているにもかかわらず、これといった打開策が見えないことが若者たちをさらに追い詰めている。労働組合の要求によって団体交渉権の拡大や定年延長などの議論が進められているが、労働市場に参入すらできていない若者たちには手の届かない話だ。人件費負担を増やす対立的な労使関係をまず雇用を生み出しやすいものに変えなければ、若者たちにより多くの就業機会は回ってこない。雇用不振に陥った製造業に代わる産業として高付加価値のサービス業を育成し、若者の雇用を生み出す原動力とすることも急務だ。製造業と技術に強みを持つ韓国と台湾は、それでもまだ状況がましな方だ。製造業の低迷と国家債務に苦しむ欧州諸国では、物価高や教育の質の低下に抗議する若者たちが生活苦を背景としたデモを繰り広げている。若者の貧困問題は臨界点に達したのだ。韓国では今年、新型コロナウイルスの感染拡大が起きた２０２０年以来、就業者の増加数が最も少なくなる可能性が高い。「雇用こそが若者にとって最も頼りになるセーフティーネットだ」という目標を掲げ、国を挙げて総力を尽くすべき時だ。