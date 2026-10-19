低価格の中国ＡＩ、利用プラットフォームで４８％　米大手３社の合計上回る

中国の人工知能（ＡＩ）企業が低価格モデルを武器に影響力を拡大している。世界の開発者がＡＩモデルを選んで利用できるプラットフォームでは、中国系モデルの利用割合が５割近くに達し、米国のオープンＡＩ、グーグル、アンソロピックの３社合計を上回っている。米ＡＩ企業も低価格モデルを相次いで投入しており、米中のＡＩ競争は性能だけでなく、価格にも広がっている。●中国ＡＩ、利用プラットフォームで４８％世界的なＡＩモデル仲介プラットフォーム「オープンルーター」が１８日明らかにしたところによると、今月５～１１日に開発者がＡＩに処理を要求した回数のうち、中国系ＡＩモデルが占める割合は約４８％だった。米国のオープンＡＩ、グーグル、アンソロピックの３社合計（４０．３％）を上回った。オープンルーターは、開発者が複数の企業のＡＩモデルから、自分のアプリやサービスに利用するモデルを選べるプラットフォームだ。この数字はＡＩ市場全体のシェアを意味するものではないが、開発者による実際のモデル選択の傾向を示す指標と評価されている。企業別では、中国のディープシークが２４．５％で首位に立った。米国のオープンＡＩ（１８．６％）、グーグル（１７．８％）が続き、中国の智譜ＡＩ（１３．４％）、アリババのＱｗｅｎ（５．４％）も上位に入った。特に智譜ＡＩへの処理要求件数は前週比１０７％急増した。同じ期間にＡＩが処理したデータ量でも、上位５モデルを中国企業が独占した。開発者が中国企業のＡＩを選ぶのは、価格に対する性能の高さが理由だ。ディープシークは１７日、既存モデル「Ｖ４.1 Ｆｌａｓｈ」の性能を改善した新バージョンを公開した。自社評価では、ソフトウエア開発と業務自動化の能力がオープンＡＩやアンソロピックの主要モデルを上回ったとしている。ディープシークの企業向けＡＩサービスの利用料金は、入力データ１００万トークン当たり最低０．１５ドルだ。オープンＡＩの「ＧＰＴ-６.１Ｓｏｌ」（２ドル）、アンソロピックの「Claude Opus ５.５」（４ドル）など、米国の主要高性能モデルの１０分の１以下となる。トークンとはＡＩが文章を読み取り、処理する際の基本単位で、英語では１００万トークンが約７５万語に相当する。ディープシークは今回公開した新バージョンでも料金を引き上げなかった。●米国も低価格モデルで対抗、ＡＩの収益性巡る競争が本格化中国ＡＩの低価格攻勢を受け、米ＡＩ企業も相次いで価格競争に参入している。オープンＡＩは先月、低価格モデル「ＧＰＴ-６ Ｌｕｎａ」を入力データ１００万トークン当たり０．１ドルで発売した。アンソロピックも今月、同じ料金の小型モデル「Claude Haiku ５.５」を投入した。高性能モデルも値下がりしている。グーグルは最近、最上位モデルを期間限定で従来の最高価格モデルの半額以下で提供しており、メタも比較的安価な高性能モデルを投入している。ＡＩモデルの価格競争は、人間に代わって検索や資料分析、プログラム作成などを行う「ＡＩエージェント」の市場が拡大するにつれ、さらに激しくなるとみられる。ＡＩエージェントは一つの業務を遂行する際にも、ＡＩモデルを何度も利用する。利用量が増えるほど、わずかな価格差でも企業の運営費に与える影響は大きくなる。性能が同程度なら、より安いモデルが選ばれやすい構造だ。高麗（コリョ）大学ヒューマンインスパイアードＡＩ研究院のチェ・ビョンホ研究教授は「企業はＡＩモデルが一定水準の性能を備えていれば、安いモデルを選ばざるを得ない」とし、「特にＡＩエージェントが普及するほど運営費の負担が増すため、価格競争力が一段と重要になるだろう」と述べた。チョン・ヘジン記者 キム・ジェヒョン記者 sunrise@donga.com