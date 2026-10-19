漢灘江の渓谷や柱状節理の絶景を駆け抜ける　トレイルラン大会に１０００人余り

「目を離せないほどの絶景が続いた」１８日に開かれた「２０２６漢灘江ウルトラ・レーク・トレイル」の３１キロ男子の部で、３時間２分４８秒の記録で優勝したパク・ソンウさん（３８）は、こう語った。大会は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が世界ジオパークに認定した漢灘江（ハンタンガン）のモンウリ渓谷や柱状節理の道、ピョルッキルなどの名所を通るコースで行われた。パクさんは「優勝できたが、美しいコースをもう少し長く走れなかったのが残念でもある」とし、「来年も必ず参加して、漢灘江の美しい風景を目に焼き付けたい」と話した。韓国水資源公社と京畿道（キョンギド）の抱川（ポチョン）市、漣川（ヨンチョン）郡、江原道鉄原郡（カンウォンド・チョルウォン）、東亜日報が共催した漢灘江ウルトラ・レーク・トレイルには、トレイルランニングの３種目（３１キロ、２５キロ、１３キロ）と４キロのウオーキングを合わせた計４種目に１０００人余りが参加した。当初、最長距離の種目は抱川、漣川、鉄原を結ぶ５２キロの広域トレイルコースで行われる予定だった。しかし、この日は大雨が予報されたため、コースが短縮された。大会組織委員会は参加者の安全を考慮し、抱川の漢灘江世界ジオパーク一帯を周回する３１キロコースでレースを実施した。３１キロ女子の部ではキム・ヒョンジュさん（４３）が３時間４８分１２秒で優勝した。２５キロ男子の部はキム・ウィソプさん（３４）が２時間１３分１０秒、同女子の部はチェ・ユンヒさん（４１）が２時間５６分で、それぞれ１位となった。１３キロ男子の部はオ・イェソクさん（３５）が５７分４３秒、同女子の部はパク・ソルビさん（３２）が１時間１９分１３秒で最初にゴールした。漢灘江のハヌル橋やＹ字形の吊り橋周辺の秋景色を楽しめる４キロのウオーキングコースは、家族連れに人気を集めた。大会はスポーツと地質体験、地域観光を組み合わせた滞在型のスポーツ観光イベントとして企画された。同日、抱川のピドゥルギナン滝多目的広場では「２０２６漢灘江世界ジオパーク・ジオフェア」が開かれた。レーク・トレイルの参加者や観光客に地域の食べ物、農特産品、工芸品が紹介されたほか、地質体験プログラムや路上ライブも行われた。抱川市の白永鉉（ペク・ヨンヒョン）市長は「漢灘江は約５０万年前の火山活動によって形成された玄武岩の渓谷で、溶岩が生み出した柱状節理と雄大な奇岩が織りなす優れた景観を誇る」とし、「今大会を通じ、漢灘江の美しさと生態的価値がさらに広く知られることを期待する」と話した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com