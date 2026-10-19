「心に響く歌声」に感動、音楽チャートを揺るがすＡＩ歌手　著作権巡り論議も

「夢見ていた大人になれましたか。子どもの頃には知らなかった悩みが一つ、また一つと静かに肩に降り積もり、私を押しつぶします」大人になって直面した人生の重みを切々と歌い上げる声。地声と裏声を行き来する、訴えかけるような歌唱が印象的な曲「夢見ていた大人になれましたか」。ところが、この曲を歌っている歌手は実在しない。生成型人工知能（ＡＩ）が作り出した歌声だからだ。韓国では最近、ＡＩで制作された楽曲を巡る論議が熱を帯びている。音楽クリエーター「モムル」のこの曲が国内音楽チャートの最上位に入ったことが発端だ。ＡＩ音楽が人間の作った楽曲と競い合う時代が、目前に迫っている。●ＡＩ楽曲、チャート２位に浮上「夢見ていた大人になれましたか」は、ＡＩ音楽生成プログラム「ＳＵＮＯ」で制作された曲だ。人間が企画と作詞を手がけたが、メロディーや歌声など、実際の音楽制作にはＡＩ技術が大幅に活用されたという。この曲は「Ｍｅｌｏｎ ＴＯＰ１００」で３位、「ユーチューブ韓国人気曲ＴＯＰ１００」では２位まで上昇し、高い人気を集めている。ソーシャルメディア（ＳＮＳ）などでも大きな反響を呼んでいる。コメント欄には、曲に感動した人たちが自身の体験を次々と書き込んでいる。実在の歌手がこの曲を歌うカバー動画や、別の歌手の声をＡＩで再現したカバーバージョンも登場した。この曲はさまざまな形で歌われ、広がりを見せている。ＡＩ音楽が韓国の音楽チャートに入ったのは、今回が初めてではない。クリエーター「朝鮮（チョソン）ヒップホップ」が５月に発表したＡＩ活用曲「心の森」もＭｅｌｏｎのトップ１００入りを果たし、現在もランクインしている。しかし、モムルの曲は、より力強く「人間味のある歌唱」によって従来のＡＩ音楽を超えたとの評価が出ている。大衆音楽評論家のイム・ヒユン氏は「朝鮮ヒップホップが柔らかな声で聴き手に慰めを届ける二人称の歌だったとすれば、モムルは苦悩する人間の一人称の声で語りかけてくる」とし、「地声と裏声を行き来する歌唱は、まるで本物の人間の悲しみがにじんだ声のように聞こえる」と評価した。●Ｋポップの人気にも影響するか問題は、ＡＩ音楽が主要音楽配信プラットフォームに本格的に進出しつつあるのに、著作権制度などが追いついていないことだ。現行の著作権法は人間による創作的な表現を保護しているが、ＡＩを活用した音楽について、人間の創作的な寄与をどこまで認めるかという基準は、事実上の空白状態にある。もちろん、関係機関が全く手をこまねいていたわけではない。韓国音楽著作権協会は８月、作詞・作曲・編曲などで人間の創作的な寄与が認められる部分について、著作権の信託登録を認める基準を策定し、公表した。しかし、社会的合意が必要だとの国会や政府の指摘を受け、２２日後に撤回した。こうした中、実際の著作権管理にも抜け穴があることが明らかになっている。監査院が３月に公表した監査結果によると、２０２４年に同協会に大量の楽曲を新規に委託した２９人の楽曲８５４０曲のうち、５２００曲（６０．９％）でＡＩが活用された可能性があることが分かった。これを受け、同協会など音楽関連の６団体は、ＡＩ音楽検知プログラムの共同導入を進めている。ＡＩの活用を理由に著作権料の支払いを制限するのは時代錯誤だとの意見もある。イム氏は「音楽制作は、かなり以前からマウスで音を配置し、選択する作業の積み重ねだった。ＡＩはそれをより簡単で直感的なものに変えただけだ」とし、「協会への信託登録だけを規制すれば、創作者はユーチューブなど別のプラットフォームに移る可能性がある」と指摘した。ＡＩ音楽の台頭は、世界的に人気を集めるＫポップにどのような影響を与えるのか。大衆文化評論家のキム・ホンシク氏は「ＡＩ音楽がチャート上位に入る事例は増えるだろうが、重要なのは持続可能性だ」とし、「大衆は結局、人間が創作したものの持つ独特の魅力に価値を見いだす。特にＫポップでは、歌手とファンの交流を通じてファン層が形成されることが重要であり、ＡＩ音楽による収益創出には限界があるだろう」との見方を示した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com