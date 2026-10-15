ロシア、サハリンで日本人記者をスパイ容疑で逮捕　中国代表団は択捉島訪問…対日圧力で連携

ロシアの情報機関、連邦保安局（ＦＳＢ）は１３日、極東サハリン州で北海道新聞の今井裕紀記者（３４）をスパイ容疑で逮捕した。ロシアの軍事情報を集め、日本の情報機関に渡そうとした疑いだ。プーチン大統領は今年８月１３日、ロシアが実効支配し、日本が領有権を主張するクリル列島の択捉島（ロシア名・イトゥルップ島）を、２０００年の政権発足後初めて訪問した。その後、両国の対立が深まる中、ロシアが日本の報道関係者まで逮捕したことで、対立がさらに拡大する兆しを見せている。折しも、中国の政府・企業関係者も１３日に択捉島を訪れた。クリル列島の領有権問題や台湾問題などで、それぞれ日本と鋭く対立するロシアと中国が日本への圧力で連携に乗り出したとの見方が出ている。●ロシア、ホテルの部屋で日本人記者を逮捕朝日新聞などによると、ＦＳＢは同日、滞在していたホテルで今井氏を逮捕し、首都モスクワに移送した。裁判所は１２月１２日まで２カ月間の勾留を認めた。ＦＳＢは、今井氏がサハリン一帯からウクライナに派遣された動員兵や志願兵の数に関する情報を収集したと主張した。ロシアのメディアは、有罪と認定されれば懲役１０～２０年となる可能性があると報じた。ロシア当局は、ＦＳＢの捜査官が暗いホテルの部屋に踏み込み、今井氏を逮捕する映像も公開した。ロシア外務省のザハロワ報道官は声明で、「報道関係者を利用し、安全保障を脅かす情報収集をしようとする日本の試みは遺憾だ」と主張した。さらに、単発の事例ではないとして、ロシアで活動する日本人記者をさらに逮捕する可能性も示唆した。毎日新聞などによると、日本政府はまだ今井氏と接触できていない。茂木敏充外相は１４日、衆院予算委員会で、「情報提供を求めるとともに、人道的な配慮、公正公平な取り扱いについて申し入れしている」と述べた。●中国代表団、クリル列島を訪問ロシアのインタファクス通信などによると、中国東北部の黒竜江省の政府関係者と企業経営者らで構成する代表団は１３日、択捉島を訪れた。代表団は現地の水産物加工施設やホテルの建設候補地などを視察した。ロシア側も最大２０年間、一部の税を免除するとして、中国企業の投資誘致に乗り出したという。これまでも中国の民間企業関係者が択捉島を訪れたことはあるが、政府関係者を含む代表団の視察は初めてとされる。共同通信などによると、プーチン氏は２３年３月、中国の習近平国家主席との首脳会談で、クリル列島への投資を直接求めた。日本は強く反発した。茂木氏は１４日、「北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土だ」とし、「第三国の政府・企業関係者が、北方領土をあたかもロシア領であるかのように訪れ、活動することは断じて受け入れられない」と抗議した。黃仁贊 hic@donga.com