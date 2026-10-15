ＡＩ利用の疑いあるハッキング、金融１６社で個人情報１０万件流出

人工知能（ＡＩ）を利用したとみられるハッキングの被害を受けた韓国の金融会社が１６社に上ることが分かった。流出した個人情報は１０万件と推定される。金融当局は、口座番号やカード番号など、金銭の引き出しに悪用され得る重要な情報は流出していないとみているが、追加の攻撃や被害が生じる恐れがある。金融委員会は１４日、辛珍昌（シン・ジンチャン）事務処長の主宰で、金融監督院、金融保安院、警察庁などの関係機関と「第２次緊急対応会議」を開き、金融業界の個人情報流出状況を点検した。金融委の確認によると、これまでに銀行（新韓・ＫＢ国民・ハナ・釜山）、貯蓄銀行（イェガラム・ウェルカム・ＤＢ・ＯＫ）、相互金融（セマウル金庫中央会）、融資専門金融業（現代・産銀キャピタル）、電子金融業（ブライトフィックス）、オンライン投資連携金融業（ＰＦＣＴ・モウダ）、暗号資産事業者（ストリーミ・プラヴァン）など、金融業界全体で１６社から約１０万件の個人情報が流出した。金融委は、ほかの金融会社でも個人情報が流出した可能性があるとみている。金融委は、流出したのは顧客や役職員の氏名、連絡先、住民登録番号、電子メールアドレスなどで、不正決済に使われ得る口座番号やカード番号の流出は確認されていないと明らかにした。金融監督院と金融保安院は、侵入経路や攻撃方法を調べ、各事例の関連性や同一の攻撃主体によるものかどうか、ＡＩを利用したハッキングの可能性などを確認している。８日までに金融会社５５５社を対象に実施したチェックリストによる点検では、１３０社で不備が見つかり、対応を進めている。金融委は、現在は年１回の脆弱性の点検・評価を、年２回以上に増やす予定だ。金融会社が独自に把握した脅威情報を統合監視システムで共有するようにし、中小金融会社向けにＡＩを利用した共同のセキュリティ監視システムを構築することも検討する。