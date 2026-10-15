仁川の刃物襲撃容疑者「注目集めたくて、自分より弱い人狙った」

仁川市南洞区（インチョンシ・ナムドング）の大型商業施設で刃物を振り回し、８人にけがをさせたチェ容疑者（５９）が、警察の取り調べに対し、「自分より力の弱い人を選んで犯行に及ぼうとした」と供述していたことが分かった。刃物で負傷した８人のうち、６人は女性だった。警察は同日、容疑者の逮捕状を請求するとともに、プロファイラー３人を投入し、正確な犯行動機の解明を進めている。１４日、仁川南洞警察署によると、殺人未遂などの容疑で逮捕された容疑者（５９）は、同日の警察の取り調べでこのように供述した。容疑者は前日午後１時４８分ごろ、南洞区九月洞（クウォルドン）の大型商業施設で市民らに刃物を振り回し、８人にけがをさせた疑いが持たれている容疑者は動機について、「不満を聞いてくれるところがなく、ニュースになるような事件を起こして社会の関心を引こうとした」という趣旨の供述をした。最近、皮膚疾患の治療を受けた病院に不満を抱いて１人で抗議活動をしていたところ、病院側の通報で警察の捜査を受けることになり、自分の不満を知らせようと刃物を振るったという。容疑者は８月からこの病院前で抗議活動をしていたが、先月９日に刃物を所持していたため、病院側の通報で立件され、今月６日に警察の取り調べを受けた。警察は、この病院ではなく別の地域の大型商業施設で、面識のない市民を襲った経緯や、供述の信ぴょう性を調べている。容疑者は犯行をおおむね認めながらも、「殺すつもりはなかった」と主張している。しかし、専門家は、犯行時に刃物をテープで手に固定していたことを、殺意を裏づける状況として挙げた。プロファイラーのペ・サンフン又石（ウソク）大学警察犯罪心理学科教授は、「過去の殺人未遂事件で、駆けつけた警察官の伸縮式警棒でたたかれて刃物を落とした経験のある容疑者が、『今回は犯行をやり遂げる』という強い意思を示した行為だ」とし、「地下鉄駅のような場所は人が多いものの、市民に取り押さえられる可能性が高い。一方、ショッピングモールなどの大型商業施設は人が多く、比較的広いため、犯行場所に選んだ可能性が高い」と語った。容疑者は２０１５年の別の殺人未遂事件でも、警察の制止を受けながら最後まで刃物を手放さず、被害者を襲おうとしていたことが分かった。当時の判決文によると、警察官が窓を越えて室内に入った後も、被害者を刃物でもう一度刺した。警察官が伸縮式警棒で腕をたたいても刃物を手放さず、被害者を刺そうとした。また警察は、容疑者が犯行当日の朝、自宅を出る際、犯行に使用した刃物をすでにリュックサックに入れていたとみている。警察は「犯行当日、移動の途中で刃物を購入したり、誰かから受け取ったりした形跡はない」と説明した。一方、警察は、犯行時に容疑者を取り押さえて被害の拡大を防いだ市民５人に対し、表彰などを行うと明らかにした。仁川＝コン・スンベ記者 イ・ダギョム記者 ksb@donga.com