首位目前のＡＩ楽曲「夢見た大人…」と、ボルヘスの不吉な予言



「鏡に映る私は、元気なふりをしています。言葉は次第に減り、ため息ばかり長くなります…」



前触れもなく私の心をつかんだ歌声の主が人工知能（ＡＩ）だったとは。曲名は「夢見た大人になりましたか」。「時には崩れ落ちそうな明け方の夜にも」…。訴えかけるようなファルセットに、こちらまで崩れ落ちそうになった。「私は君たち人間には信じられないものを見てきた（I've seen things you people wouldn't believe）」と語る映画「ブレードランナー」（１９８２年）のアンドロイド、ロイ・バッティに実際に会ったら、こんな感じだろうか。



「夢見た大人…」は、「モムル」というクリエーターが音楽生成ＡＩ「スーノ（Ｓｕｎｏ）」で作り、６月に発表した曲だ。「ＡＩが作った曲」に抱きがちな先入観とは異なり、聴いた印象は極めてアナログ的だ。４０年余りにわたる韓国バラードの歴史を今風に凝縮したような濃密な情感があり、凝った技巧に頼らず、まっすぐ心に突き刺さる。ユーチューブなどで人気を集めていたこの曲は、ついに１３日、韓国の音楽配信サービス「メロン」の「トップ１００」チャートで３位に上がった。上にいるのは「退職します」（ソヨン）と「LOVE ATTACK」（リセンヌ）だけだ。ミュージックビデオの再生回数は１千万回を超えた。



いまや「クリック一つ」で出版だけでなく、「あっという間に」楽曲制作もできる時代。「夢見た大人…」に返事をしたくなり、思い切ってスーノに登録した。歌詞を書くのに５分ほどかかり、「バラード、韓国風」と入力すると、１０秒ほどで、どこかで聴いたようで、実際には聴いたことのない、それらしい曲が一つ出来上がった（曲名は「いや、私はまだそうなれていない」）。



これでいいのだろうか。歌は魂までも振り絞って作り、歌うものではなかったか。「夢見た大人…」へのコメントは、大きく二つに分かれる。一つは「通勤中に感動して胸が詰まった」という人たち。「夢見た大人になれなかった」自分を振り返るさまざまな体験談と、それへの共感だ。もう一つは、自分を感動させたのがＡＩだったことへの驚き。「機械ごときが私の心を動かすとは、終末の時代が来た」「この世に存在しない声だということが悲しい」などだ。



もし「夢見た大人…」が音楽チャートで１位になれば、人間の直観と創造性が欠かせないと考えられていた囲碁で、アルファ碁がイ・セドルを破ったのと同じように、もう一つの「アルファ碁の瞬間」として記録されるかもしれない。いや、あえて「１位」など、もう必要ないのかもしれない。



ここまで来ると、「バベルの図書館」（ホルヘ・ルイス・ボルヘス著、１９４１年）のように、この世に存在し得るすべての歌を収めた音楽図書館が、ＡＩによって築かれているのではないかと想像してしまう。バベルの図書館には２５の１３１万２千乗冊の本がある。人間のプロンプトは、この図書館で楽曲を探す司書のようなものだろう。



しかし、バベルの図書館に無限の幸福を感じていた人々は、やがて絶望する。「すべてがすでに書かれているという確信は、私たちという存在を消し去るか、幻のような存在にしてしまう。…唯一の種族である人類が滅亡の瀬戸際にあるとしても、『図書館』は明るく灯をともし、孤独に、そして無限に、微動だにせず、大切で無用で、朽ちることなく、秘密に満ちた本をそろえ、永遠に存続するだろうと思う」



無限に継ぎはぎをするＡＩに創造性を生け贄として差し出した人間が、卑小な存在に成り下がらずに済む道は何だろうか。ボルヘスの予言が現実になるのではないかと、ふと怖くなる。

