「昔の人もカラーの世界に生きていた」　古写真を彩色「朝鮮写真館」

両班（ヤンバン、朝鮮時代の支配階級）の装いをした男性が魚を手にしている。古い写真を修復して映像にするユーチューブチャンネル「復元王」を運営するチャン・ジェドゥク代表は、「もしかすると、妻に買ってくるよう頼まれたのかもしれない」と想像した。今の時代に買い物から帰る夫の姿と重なったからだ。最近刊行された写真集「朝鮮写真館」（チョロクビチェクコンバン）には、このように今の私たちに似た先人の日常を写した、さまざまな彩色写真が収められた。「復元王」を運営するチャン氏とキム・ソンジン代表が、朝鮮王朝末期から大韓帝国期までの写真を３年かけて彩色し、撮影場所と時代を調べてまとめた。最近、ソウル鍾路（チョンノ）区の東亜（トンア）メディアセンターで取材に応じた２人は、「コンピューター会社の同期で、子どもに見せるのにふさわしいコンテンツを作ろうと思い、ユーチューブを始めた」と語った。写真館を営んでいたキム氏の写真修復と彩色の作業が出発点だったという。２人が特に愛情を寄せるのは、ごく普通の人たちの暮らしだ。シャボン玉を吹く子ども、にぎやかな婚礼の行列、道を行き交う人々。キム氏は「子どもたちが走り回って笑い、父親にねだる姿は、今の世界と全く同じだ」と語った。古びた服装だけを見て、当時の人々を気の毒に思う視線に、チャン氏はこう答えた。「農作業に行くとき、新しい服を着ていくわけではありませんよね。当時の人にとっても、作業着だったのです。市の立つ日や祝日の写真を見ると、きれいな服を着ているんです」色を探す作業は、資料調査から始まる。山の稜線や建物をほかの写真と照合して撮影地を絞り込み、建物の有無から撮影時期を推定する。当時の新聞にある色の描写や、建築材料を記録した論文も参考にする。チャン氏は「今のソウルはよく分からなくても、朝鮮時代のソウルなら、どこなのか大体分かる気がする」と話した。元の形を保つため、彩色は手作業で行う。ＡＩを使うと、元の写真にあったものが消えたり、なかったものが現れたりすることがあるためだ。キム氏は「私たちは元の写真の目、鼻、口を絶対に変えない」と語った。元の姿をそのまま残し、色だけを加えるということだ。チャン氏は「原版の上に色付きセロハンを重ねるように、色を幾層にも積み重ねる」と説明した。２人が伝えたいのは、「同じ場所、違う時代、私たちの物語」だ。「当時の人々も、白黒ではなく色のある世界で暮らしていたはずです」（チャン氏）「時代劇の姿ではなく、実際の人々の姿を見て、面白いと感じてもらえたらうれしいです」（キム氏）キム・ドヨン記者 repokim@donga.com