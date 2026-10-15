大統領秘書室長に現職の国税庁長を起用

李在明（イ・ジェミョン）大統領は１４日、李政権で２人目の大統領秘書室長に林光鉉（イム・グァンヒョン）国税庁長（写真）を任命した。姜勲植（カン・フンシク）秘書室長が先月２１日に辞意を表明してから２３日が経った。姜氏は同日、大統領府で記者会見し、林氏について「国会と政府の双方を経験しており、国民の声を国政により大きく反映し、党・政府・大統領府の協力を通じて国政の成果を早く出せる適任者だ」と紹介した。林氏は「大統領を補佐する最高責任者として大統領府の業務全般に責任を持ち、国民生活の改善に全力を尽くす」とし、「国民が一日一日を切実な思いで生きているだけに、大統領府の一日も切迫したものでなければならない」と述べた。国税庁長出身者が大統領秘書室長に起用されたのは初めて。忠清南道洪城（チュンチョンナムド・ホンソン）出身の林氏は、第３８回行政考試に合格して公職に就き、盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権の経済政策秘書官室行政官や国税庁次長などを歴任した。調査局長を６回務め、国税庁を代表する税務調査の専門家とされる。第２２代国会議員選挙では、当時与党「共に民主党」代表だった李氏が直接政界に招き、同党の比例代表で当選した。昨年７月に議員を辞職し、李政権初の国税庁長を務めた。林の妻は李京垠（イ・ギョンウン）駐ヒューストン総領事で、妻の弟は李氏の大庄洞（テジャンドン）事件で弁護を担当した李承燁（イ・スンヨプ）弁護士だ。李氏は同日、Ｘ（旧ツイッター）で林氏に向け、「大韓民国の国民の意思を限りなく尊重し、韓国現代史の大きな転換点を共に乗り越えていこう」と強調した。与党内では、国税庁長の異例の起用に「予想していなかった人事」との反応が出た。姜氏の後任には当初、親李在明系の中心人物である韓俊鎬（ハン・ジュンホ）議員（当選２回・京畿道高陽乙）の名前が挙がっていた。しかし、与党陣営から「大統領に苦言を呈することのできる重みのある人物が務めるべきだ」との主張が出たため、発表が遅れていた。「共に民主党」の朴智元（パク・ジウォン）議員はフェイスブックに「予想外で意表を突く人事だが、高く評価される人事であることは間違いない」と書き込んだ。最大野党「国民の力」は林氏の起用について、「不動産、株式、農地、北朝鮮、韓米関係など、糸が絡み合うように混乱した国政全般の問題を解決する能力があるのか疑問だ」と指摘した。鄭点植（チョン・ジョムシク）院内代表は記者会見を開き、「結局、最大の実力者であるキム・ヒョンジ大統領府第１付属室長と、城南（ソンナム）・京畿道（キョンギド）系の人脈の看板役を据えたのではないかとの疑念を拭えない」と主張した。朴訓祥 tigermask@donga.com