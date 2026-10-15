北朝鮮の地雷挑発巡り、与党主導で国会国防委が非難決議を採択　野党は「中身がない」と反発

国会国防委員会は、西部戦線の非武装地帯（ＤＭＺ）で起きた地雷爆発事故を北朝鮮の「重大な挑発」と位置づけ、非難する決議を与党「共に民主党」主導で採択した。最大野党「国民の力」は、地雷挑発の真相調査が遅れた疑惑について、国会による真相究明も盛り込むべきだと主張したが、与党が受け入れなかったため、「中身のない決議だ」と反発した。国防委は１４日に全体会議を開き、「軍事境界線以南の地域における北朝鮮の地雷挑発を非難する決議」を可決した。決議では、与野党が今回の事件を「停戦協定を正面から損ない、韓国軍将兵の生命と安全を脅かす挑発であり、決して容認できない」と明記した。北朝鮮に真相究明の責任を問い、責任者の処罰と再発防止策の策定を求める内容も盛り込まれた。また、韓国政府が北朝鮮に断固として対応し、国連軍司令部との緊密な連携を通じて事実関係を国際社会に知らせることも求めた。与野党は採決に先立ち、地雷爆発事故を「北朝鮮の挑発」と位置づけることでは合意した。しかし、「調査を遅らせた軍の責任についても、国会として真相を究明すべきだ」との内容を巡っては、意見の隔たりを埋められなかった。「共に民主党」所属の陳声準（チン・ソンジュン）国防委員長が採決による決議の採択を図ると、「国民の力」の議員は反発して退席し、決議は「共に民主党」主導で可決された。「国民の力」は、与党主導で決議が可決されると、一斉に反発した。張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は「肝心な内容が抜けた、中身のない決議だ」とし、「北朝鮮による地雷敷設を放置したことや、軍首脳部が調査を遅らせたことなど、事態の本当の真相は覆い隠すということだ」と批判した。イ・チェワン記者 chaewani@donga.com