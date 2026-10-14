今季ポストシーズンの幕開けは最後の「蚕室ダービー」　ＬＧと斗山が対決

斗山（トゥサン）は１２日、本拠地でプロ野球のレギュラーシーズン最終戦を終えた後、今年限りで取り壊される「蚕室（チャムシル）球場の引退式」を開いた。１９９０年にＯＢ（現斗山）へ入社し、蚕室球場へ通って３７年目となるキム・テリョン団長は、最も忘れられない思い出として、蚕室で優勝を決めた１９９５年、２００１年、２０１５年の韓国シリーズを挙げた。そのうえで、「韓国シリーズで（蚕室を本拠地とするライバルの）ＬＧと一度も対戦せずに去るのは残念だ。仮設球場や新しいドーム球場では、両チームが韓国シリーズで数々の名勝負を繰り広げるだろう」と、今後に期待を寄せた。蚕室球場を共同の本拠地とするＬＧと斗山は７日、レギュラーシーズン最後の「蚕室ダービー」を戦った。斗山は５位が確定し、ＬＧは勝率１厘差で３位のＫＩＡを追っていたため、本当に最後の対戦となるところだった。だが、ＬＧが最終的に４位でシーズンを終え、両チームは１４日から蚕室でワイルドカード決定戦（ＷＣ）を戦うことになった。１週間で「蚕室ダービー」が再び実現した。プロ野球のポストシーズン（ＰＳ）は、各シリーズの勝者が次のシリーズへ進む段階式の対戦であり、両チームの蚕室球場での直接対決は、今度のＷＣが本当に最後となる。蚕室の秋をさらに楽しめるのは、勝ったチームのファンだけだ。先に２勝したチームが勝ち抜く今回のＷＣは、ＬＧが有利だ。４位のＬＧには、あらかじめ１勝のアドバンテージが与えられるからだ。今季の対戦成績でもＬＧが１１勝４敗１分けとリードしている。この秋は、ＬＧが２１世紀に入って初めてＰＳで斗山に勝てるチャンスでもある。ＬＧは１９９０年代にはＯＢとＰＳで２度対戦し、いずれも勝った。一方、ＯＢが斗山にチーム名を変えた２０００年代以降、４度のＰＳでの対戦では一度も勝利がない。今回も簡単にはいきそうにない。斗山は今季、リーグで唯一、防御率２点台（２．２４）を記録した郭斌（クァク・ビン）を先発させ、ＷＣを第２戦に持ち込む考えだ。郭は今年、ＬＧ戦に３度登板し、１８回３分の１を投げて４失点（防御率１．９６）と好投した。斗山が早々に５位を確定させたため、郭は６日のロッテ戦を最後に１週間以上休み、十分な休養も取った。ＬＧは、８月１日の斗山戦からチームに加わったカラスコが、再びその時の好投を見せることを期待している。韓国での初登板となったこの試合で、カラスコは７回無失点に抑え、斗山打線を封じた。その後も１０度先発したが、この試合を上回る投球はしていない。ただ、ＬＧが最終戦まで３位争いを続けたため、カラスコは９日のロッテ戦に登板した後、中４日で再びマウンドに上がる。今季３１セーブを挙げた抑えの孫珠瑛（ソン・ジュヨン）が首を負傷したことも悪材料だ。任寶美 bom@donga.com