ジョーダン、現役最後のシーズンのユニホームが１８８億ウォンで落札　バスケ記念品の最高額

「バスケットボールの皇帝」マイケル・ジョーダン（６３）が、最後の米プロバスケットボール（ＮＢＡ）優勝を果たしたシーズンのファイナルで着用したユニホームが、バスケットボール関連の記念品の競売で過去最高額で落札された。米ハント・オークションズは１３日、「シカゴ・ブルズを率いたジョーダンが、１９９８年のユタ・ジャズとのＮＢＡファイナル第２戦で着用したアウェー用ユニホームが、１４００万ドル（約１８８億ウォン）で落札された。競売に出されたバスケットボール関連の記念品としては過去最高額だ」と発表した。今回出品されたユニホームの背面の背番号「２３」の部分には、ジョーダンの直筆サインが入っている。１９９８年は、ジョーダンがブルズで通算６度目にして最後のＮＢＡ優勝を果たした年だ。最後の優勝を描いたドキュメンタリーの題名としても知られる「ザ・ラストダンス（The Last Dance）」シーズンの記念品は、収集家の間で特に高い価値が認められている。ブルズは１９９７～１９９８シーズンのファイナル第１戦でジャズに敗れたが、３７得点を挙げたジョーダンの活躍もあり第２戦を９３－８８で制し、１勝１敗の振り出しに戻した。最終的には４勝２敗で頂点に立ち、ジョーダンは通算６度目のファイナル最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。第２戦で着用したユニホームの新たな所有者は、米マイアミの不動産投資家でスポーツ記念品収集家のロン・パールマン氏だ。イ・ソヨン記者 always99@donga.com