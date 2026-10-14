４４機関の第２次世宗移転　働き方と定住環境の改善が鍵だ

来年から、首都圏に残る４４の中央省庁・行政機関が段階的に世宗市（セジョンシ）へ移転する。政府の「首都圏に残る機関を最小限にする」との原則に従い、これらの機関で働く約１万人の公務員も首都圏を離れ、職場を世宗へ移す大移動が見込まれる。行政安全部によると、４４の中央行政機関と公務員９９２９人が２０２７年から世宗へ移転する。業務の特性や庁舎確保の状況を考慮し、法務部、性平等家族部、金融委員会など２７機関と公務員２９９５人が先に移る。外交部、統一部、国防部、監査院、公訴庁、重大犯罪捜査庁、警察庁など残る１７機関も、庁舎を新築した後、２０３１年までに順次移転する予定だ。政府は「国政運営の効率性のため、中央省庁はすべて世宗へ移転するが、住民に直接サービスを提供する所属機関は対象から除外した」と説明した。行政機関の移転は、単に何機関、何人の公務員を移したかという話では終わらない。庁舎建設だけで３兆ウォンを超える予算が投入される大規模事業だ。公共機関の統廃合や、首都圏に本部を置く１６２の公共機関の移転の前哨戦という性格もある。２０１２年に発足した世宗市と第１次行政機関移転の功罪を検証し、予想される混乱を最小限に抑えてこそ、ほかの事業の難題も解決できる。世宗には、財政経済部など４３の行政機関と公務員１万４７３１人がすでに移っている。国会と大統領府はソウルに、政府省庁は世宗にあるという過渡的な状態が１０年以上続き、公務員は大統領府や国会への報告のために高速鉄道ＫＴＸでソウルと世宗を行き来し、時間と行政の労力を浪費している。両都市を往復して働く非効率を解消する追加対策がなければ、第２次移転も混乱を免れない。政府は首都圏の過密緩和と国土の均衡ある発展を行政・公共機関移転の理由に掲げるが、世宗へ移った行政機関や地方の革新都市へ移った公共機関では、家族を伴う移住が少なく、問題となった。配偶者の仕事や子どもの教育のため、家族はソウルなど首都圏に残り、公務員だけが世宗で働く「半分だけの移住」が続けば、政府が期待する首都圏の過密緩和や地域経済の活性化も望みにくい。まずは、法務部や金融委員会など来年の移転対象機関で働く公務員が、住まいや子どもの教育など、世宗への移住に伴う問題を解決しなければならない。公務員が家族と暮らせる環境が整ってこそ、移転に伴う人材流出も防げる。第２次行政機関移転の成否は、政府の働き方と定住環境の改善にかかっている。