北朝鮮、多弾頭ＩＣＢＭや新型ＳＬＢＭを大量公開　米本土・南米を射程に収める世界地図も

北朝鮮が新型潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）など先端兵器を大量に公開した。米朝対話再開の可能性が取り沙汰される中、米本土を狙う核攻撃能力を誇示し、核保有国の地位を既成事実化して交渉で優位に立とうとする狙いとみられる。北朝鮮の朝鮮中央通信と労働新聞は１３日、朝鮮労働党創建８１年に合わせ、１１日に国防革命博物館が開館したと報じた。同館は、核・ミサイル戦力から通常兵器まで、北朝鮮の国防力強化の成果を網羅している。昨年は党創建記念日に合わせて兵器展示会を開いた北朝鮮が、今年は常設展示のための博物館を開館した。金正恩（キム・ジョンウン）総書記は、妻の李雪主（リ・ソルジュ）氏、娘のジュエ氏とともに展示会場を見て回った。公開された写真には、北朝鮮が米本土攻撃を目指して開発中の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星（ファソン）２０」が含まれていた。昨年１０月の党創建８０年の軍事パレードで初公開された火星２０の移動式発射台（ＴＥＬ）の前には、多弾頭の内部構造とみられる図面と、射程を示す世界地図が置かれていた。１発のミサイルに複数の弾頭を搭載して防衛網に圧力をかけ、米本土だけでなく中東、オーストラリア、南米まで攻撃できることを誇示したとみられる。北朝鮮が潜水艦用の弾道ミサイルとして開発してきた「北極星」系列の大型ＳＬＢＭとともに、新型ＳＬＢＭ「北極星Ｘ（仮称）」も展示された。韓国国防安全保障フォーラムは、２段式の固体燃料推進方式と推定した。地上の移動式発射台だけでなく、海中の潜水艦からも核攻撃できるよう、運搬手段を多様化する動きとみられる。短距離極超音速ミサイル「火星１１マ１」と中長距離の「火星１６ナ」も展示された。このうち火星１６ナの極超音速滑空体（ＨＧＶ）では、「極超音速」の朝鮮語の頭文字に「１６—０２２」を続けた標識が確認された。同フォーラムのシン・ジョンウ事務総長は、この標識について「『極超音速１６—０２２』という製造番号と推定される」とし、「極超音速ミサイルの量産を誇示する宣伝だ」と分析した。音速の５倍（時速約６１２０キロ）以上で飛行しながら進路を変えるため迎撃が難しい極超音速ミサイルは、戦場の構図を変える「ゲームチェンジャー」とされる。通常兵器については、ロシアによる軍事技術支援の可能性が指摘されている。同日公開された兵器の中には、ロシアの超音速巡航ミサイル「３Ｍ—５４Ｅ」に似た形の対艦ミサイルと、ロシアの防空システム「パンツィリ」に似た「北朝鮮版パンツィリ」も確認された。このほか、戦略無人偵察機「セッピョル４」と攻撃型無人機「セッピョル９」をはじめ、さまざまな形のドローンや新型戦車「天馬（チョンマ）２０」の改良型も展示された。同通信によると、正恩氏は「強力な主体兵器は、独自の発展と進化の道を歩み、さらにたゆみなく開発・完成されるだろう」と述べた。韓国統一部当局者は「自衛的な国防路線の正当性を際立たせると同時に、党の指導による国防分野の成果を内外に誇示しようとする側面がある」と分析した。