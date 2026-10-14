フランス南西部ジロンド県グラディニャンでスーパーを経営するシャルル・ドジョン氏は１２日、トラック１台分の冷凍食品を廃棄した。１１日夜、店の冷蔵・冷凍設備がサイバー攻撃を受け、正常に機能しなくなったためだ。同氏の店では冷凍庫と冷蔵室の温度が５０度まで上がった。熱を火災と検知した自動スプリンクラーまで作動し、倉庫も水浸しになった。同氏は仏紙ルモンドに「サイバー攻撃は１１日午後１１時ごろに始まったが、被害に気づいたのは１２日午前４時だった」と語った。さらに「ほかのスーパーでは、冷凍庫の温度が８０度まで跳ね上がったところもある」と付け加えた。●フランスの主要スーパーが「麻痺」パリ検察は１２日、フランス全土でこうしたサイバー攻撃が発生し、大手スーパーのチェーン数百店が被害を受けたと明らかにした。ハッカーは冷蔵室の温度上昇を知らせる警報が長時間鳴らないようにし、閉店後の夜間に攻撃を集中させて被害を拡大させた。今回の攻撃では、大手小売りチェーンのカルフールだけでも少なくとも８０店が被害を受けた。別の小売りチェーン、モノプリは全４９０店の５％が影響を受けたと発表した。ムスケテールやネットなどでも、多くの店舗が被害を受けた。ハッカーは、デンマークの情報技術（ＩＴ）企業ダンフォスが供給する冷凍システムの制御ソフトウエアを侵入経路に使ったとみられる。ダンフォスはルモンドに「攻撃を受けた制御装置の大半は、セキュリティ更新が行われない旧型製品だ」とし、「顧客には最新バージョンへの更新を長年勧めてきた」と説明した。このため、多くのスーパーや小売店が１２日午前の営業を中止した。被害を受けた店舗は、さらなるサイバー攻撃を懸念し、冷蔵システムへの再接続を控えている。被害を収拾し、各店舗が通常営業を再開するには、早くても数日はかかるとみられる。約１００店が被害を受けたスーパーのチェーン、コオペラティブＵのドミニク・シェルシェ最高経営責任者（ＣＥＯ）はＸ（旧ツイッター）に「国民への食料供給に欠かせない冷凍設備をハッキングの標的としたことは、極めて重大で前例のない行為だ」と投稿し、批判した。ルコルニュ首相は、国家情報システム安全庁（ＡＮＳＳＩ）に大規模な調査を指示した。損失総額はまだ正確に算定されていないが、少なくとも数百万ユーロ（数十億ウォン規模）から数千万ユーロ（数百億ウォン規模）の被害が見込まれると、ルモンドは分析した。首相府は「欧州のほかの国でも被害が発生した可能性があり、各国と協力している」と発表した。ロイター通信によると、スペイン、ポルトガル、ポーランド、ドイツ、ベルギーなどでも類似の事例が発生した。欧州連合（ＥＵ）のクリストフ・ハンセン欧州委員（農業・食料担当）は「食料安全保障にさらに関心を向ける必要がある」と述べた。●ＡＩ、家庭の家電もハッキングの拠点にフランスでスーパーや小売店を狙った大規模なサイバー攻撃が起きた同日、ＡＩが家庭のスマート家電をハッキングの拠点にできるとの研究結果も発表された。米ＡＩ企業アンソロピックのレッドチームの研究陣は１２日、ＡＩモデルが大規模データセンターの高価な画像処理半導体（ＧＰＵ）を使わずとも、テレビ、冷蔵庫、オーブン、ロボット掃除機など、処理能力の低い家庭用のモノのＩｏＴ（インターネット）機器に自らを複製し、無断で占有できるとする報告書を公開した。小型のＩｏＴ機器はセキュリティが弱く、インターネットに接続されていることが多いため、ハッカーが利用しやすいという。ＡＩモデルは複数の家電を一つのネットワークにまとめて動作させることもできる。研究陣は、１台約５５ドル（約７万ウォン）で販売されるアンドロイド基本ソフト（ＯＳ）搭載のセットトップボックス１５台をネットワークで接続し、ＡＩモデル「Ｇｅｍｍａ４—２６Ｂ—Ａ４Ｂ」を分散して搭載することで、安定して動作させることに成功した。早ければ今年末には、小型ＡＩモデルがこうした能力を持つと予測した。ＩｏＴ機器を使ったＡＩのサイバー攻撃は、制御できる中央の拠点がないため、遮断が難しい。このため、インターネット接続事業者（ＩＳＰ）による異常な通信の検知・隔離措置や、スマート家電メーカーによるセキュリティ強化などが急務だとの指摘が出ている。柳根亨 noel@donga.com