ＬＧ電子、ドジャースタジアムに全長２３５ｍの帯状電光掲示板

ＬＧ電子は、米大リーグ（ＭＬＢ）の人気球団ロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャースタジアムに、大規模な業務用サイネージ（電子看板）とディスプレイソリューションを供給し、北米市場の攻略に力を入れている。ＬＧ電子は９日、ドジャースタジアムに全長約２３５メートルの発光ダイオード（ＬＥＤ）を使った帯状電光掲示板をこのほど設置し、ＬＥＤディスプレイソリューションも供給したと発表した。同社によると、高輝度で屋外でも鮮明に見ることができ、屋外スポーツの特性に合わせて外部からの衝撃にも強い設計となっている。ＬＧ電子は、スタジアム運営・広告代理会社のＡＮＣと提携し、ドジャースと３年間の戦略的マーケティングパートナーシップも結んだ。これに伴い、ポストシーズンを含む本拠地での試合で、球場内のブランディングとデジタルコンテンツを連携させたプログラムを展開するほか、南カリフォルニア地域への社会貢献プログラムにも協力の範囲を広げる計画だ。ＬＧ電子はこれまでにも、ＭＬＢのボストン・レッドソックスや米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）のボルチモア・レイブンズの本拠地など、北米の主要スポーツ施設にサイネージとディスプレイソリューションを供給し、北米のスポーツ球団との企業間取引（Ｂ２Ｂ）を拡大している。ＬＧ電子の郭導營（クァク・ドヨン）北米地域代表（副社長）は「業界最高水準の業務用ディスプレイ技術により、球場を訪れるファンの観戦体験を一段と向上させる」と述べた。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com