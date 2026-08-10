日本「攻撃型ドローン導入」　反撃能力向上の安保３文書の改定内容公表

日本政府は７日、射程１千キロ以上の長射程ミサイルの確保や長距離ドローンの導入などを柱とする「安全保障関連３文書」（国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画）の改定内容の一部を公表した。太平洋地域での警戒態勢を強化し、人工知能（ＡＩ）の活用を拡大する方針も盛り込まれた。来年度の防衛費には過去最大となる８兆９千億円（約７９兆５千億ウォン）が計上されたという。防衛省は改定案で、敵のミサイル発射拠点を攻撃する能力を巡って「量と質を確保できなければ将来的に十分な抑止力を維持できなくなる恐れ」があると懸念を示し、長射程ミサイルの発射基盤を多様化する方針を明らかにした。反撃能力の向上により「継戦能力」を高める狙いとみられる。非対称的な防衛力を向上させるには、迎撃ミサイルや迎撃用無人機も必要だとも強調した。太平洋地域での防空能力や監視・情報収集能力を強化する計画も改定案に盛り込まれた。中国とロシアが最近、空母や爆撃機などを太平洋に進出させる中、現在の警戒能力では不十分だと判断したことによる。自衛隊は攻撃目標の設定や指揮統制などにＡＩを活用し、意思決定の迅速化と精度向上を図る。ただし、２０２７年度までに導入する予定だった防衛装備品の一部に遅れが生じていることが分かった。日本経済新聞によると、当初２３～２７年度中の達成を計画していた護衛艦と哨戒艦の建造、戦闘機の改修などが遅れている。海上自衛隊の艦艇のうち、護衛艦は１２隻中４隻、哨戒艦は１０隻中４隻にまだ予算が計上されていない。Ｆ１５戦闘機も当初は５４機を改修する予定だったが、これまでに予算が計上されたのは１８機にとどまる。防衛装備品の単価上昇が影響したとみられる。来年度の防衛費が最終決定される今年末には、総額がさらに増える可能性も指摘されている。共同通信は日本政府高官の話として、具体的な金額が示されていない項目も年末に合算されれば、総額が１０兆円規模にのぼる可能性があると報じた。イ・ジウン記者 leemail@donga.com