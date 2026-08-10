国会で眠る「９・７住宅供給策」　まず立法の空白を埋めよ

韓国政府は早ければ今週にも、首都圏に住宅５万戸以上を追加供給する不動産対策を発表する方針だ。しかし、昨年発表された「９・７住宅供給拡大策」の関連法案さえ、かなりの数が１１カ月にわたって国会を通過できずにいることが分かった。これでは、いくら「とにかく供給」と叫んでも、市場や国民がその効果を実感できるはずがない。代表的な例が、老朽化した公共庁舎の複合開発事業だ。政府は９・７対策で、老朽化した公共庁舎などを開発し、２０３０年までに住宅２万８０００戸を供給すると発表した。これを後押しするため、与党議員らは昨年１２月、省庁横断の審議機関を新設し、築３０年を超える公共庁舎の複合開発を義務的に検討させる法案を発議した。野党も強く反対していない法案だった。だが、与野党の政争により、国会国土交通委員会の法案審査小委員会が３カ月以上開かれず、今年４月末になってようやく同委員会を通過した。５月初めには法制司法委員会も通過したが、その後、３カ月以上にわたって本会議で審議待ちの状態が続いている。法案が最終的に成立したとしても、庁舎の所有機関との開発利益の調整や、住民・地方自治体への説得など、乗り越えなければならない課題は少なくない。それにもかかわらず、対策が発表されてから約１年がたっても、法的基盤さえ整えられていない。ほかの供給策も、その多くが同じような状況にある。政府は昨年９月、公共再開発に適用する法定上限容積率を１．２倍から１．３倍に引き上げ、整備事業を加速させると発表した。しかし、そのための都市再整備法改正案は常任委員会を通過しただけで、本会議での採決を待っている。廃校跡地などに住宅を供給するために必要な学校用地複合開発特別法も、国会本会議を通過できずにいる。政府は昨年、９・７対策を発表し、２０３０年までに首都圏へ１３５万戸を供給するとした。今年の１・２９対策では、首都圏に６万戸を追加供給すると約束した。今年の着工目標だけでも２６万９０００戸に上る。しかし、国土交通部の住宅統計によると、今年上半期の着工実績は６万５２００戸で、目標の２４．２％にとどまった。対策をいくら打ち出しても、関連法案が成立せず、実際の着工につながらなければ、市場の住宅価格への不安を鎮めることはできない。与野党に不動産市場を安定させる意思が本当にあるのなら、今からでも意見の隔たりが小さい住宅供給関連法案から速やかに処理すべきだ。