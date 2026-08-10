「米国のパトリオット在庫１７００発未満」　対北朝鮮防衛、負担増

今年２月に勃発したイラン戦争の長期化により、米軍の主力防空兵器である地対空誘導弾パトリオットの迎撃ミサイルの在庫が、１７００発を下回ったことが分かった。また、イラン戦争中に米軍が韓国をはじめとする主要同盟国に配備していた防空兵器の一部を中東に移しており、その影響で韓半島などの安全保障上の負担が増しているとの分析が出ている。米紙ニューヨーク・タイムズは８日（現地時間）、米国による対イラン空爆でパトリオット迎撃ミサイルが１５００発以上使用され、在庫が１７００発未満に減少したと報じた。これに先立ち、米シンクタンクの戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は先月２７日時点で、パトリオットの在庫を７５９～８２７発と推計していた。米国は防衛産業企業に増産を促しているが、パトリオットの在庫を平時の水準まで回復させるには２年以上かかるとの見方が出ている。米国が保有するミサイルの在庫が急減したことで、アジアや欧州などで米軍の対応能力が低下しかねないとの懸念も高まっている。パトリオットやＴＨＡＡＤなどの迎撃ミサイルは、イランより攻撃力ではるかに上回る中国やロシアとの武力衝突が起きた場合、より重要となる。同紙は、中国とロシアが偵察衛星などの監視システムを活用して、米国のミサイル備蓄量を綿密に追跡していると分析した。迎撃ミサイルだけでなく、各種攻撃用兵器の在庫も減少しているうえ、他の地域から中東へ移動配備されている。米インド太平洋軍は、イラン戦争のため、巡航ミサイル「トマホーク」を含む長距離ミサイルを中東地域に供給した。韓国をはじめとするアジア地域からも、数百機の米軍迎撃機や海軍駆逐艦が中東地域に再配備された。米政権当局者は同紙に対し、防空網などの戦力を中東に再配備したことで、北朝鮮との戦争が起きた場合、在韓米軍が脆弱になりかねないと懸念を示した。郭道英 now@donga.com