高尺ドームで初公演のａｅｓｐａ、３万５０００人を魅了

「I’ll make it LEMONADE（レモネードにしてしまう）」ガールズグループａｅｓｐａ（エスパ）の曲「レモネード（Lemonade）」が力強いシンセベースとともに会場に響き渡ると、客席から歓声が湧き上がった。熱気に包まれる中、一糸乱れぬ群舞を披露するカリナ、ウィンター、ジゼル、ニンニン。８日、ソウル市九老区（クログ）の高尺（コチョク）スカイドームで幕を開けたａｅｓｐａの４回目のワールドツアー「シンク：コンプレクシティ（SYNK : COMPLaeXITY）」は、デビュー７年目を迎えたトップクラスのＫポップガールズグループの地位を示すかのように、華やかな演出と完成度の高いパフォーマンスで彩られた。今年５月に発売した２枚目のフルアルバム「レモネード（Lemonade）」を中心に構成した今回のツアーは、ａｅｓｐａにとって初の高尺ドーム単独公演でもある。７日と８日の２日間、約２時間半にわたり、新アルバムの収録曲９曲を含む２７曲を次々と披露し、約３万５０００人の観客を熱狂させた。多元宇宙「コンプレクシティ」と、パラレルワールドに生じた「亀裂（Crack）」をモチーフにしたアルバムのコンセプトは、公演全体を貫いていた。仮想アバター「ａｅ（アイ）－ａｅｓｐａ」と現実のａｅｓｐａが対決する物語を「発生・侵入・監禁・覚醒・解決」の五つのセクションに分け、一本のＳＦ映画のようなストーリーを作り上げた。特に、監禁されたメンバーが危機を乗り越えていく過程をインタビュー形式で描いた映像も随所に挿入され、観客を物語に引き込んだ。視覚的な演出に劣らず、メンバーのステージを掌握する力も際立った。デビュー曲「ブラックマンバ（Black Mamba）」では、以前より余裕の感じられる「頭回しダンス」を披露し、「ウィップラッシュ（Whiplash）」では、空中へせり上がったステージを自由自在に動き回った。「ＷＤＡ」では猛獣を思わせる振り付けで強烈な印象を残した。「カウント・オン・ミー（Count On Me）」では、カリナが自らピアノを演奏し、ウィンターがそのピアノの上に横たわって歌う演出も見せた。「エンジェル＃４８（Angel #48）」では、レモネード缶をかたどった移動式ステージに乗り、客席の近くでファンと交流した。初公開されたソロステージでは、４人それぞれの個性が鮮明に表れた。カリナはＲ＆Ｂダンス曲「１６ビット（１６bit）」でグルーブ感がありながらも切ない雰囲気を表現し、ウィンターは堂々とした主体的な姿勢が際立つダンス曲「サドル・アップ（Saddle Up）」で、上半身を大きく使った大胆なパフォーマンスを披露した。ジゼルは作詞・作曲に参加した「バイ・ビフォー・ハロー（BYEB4HELLO）」で弾けるような魅力を見せ、ニンニンは赤いドレス姿で幻想的なバラード「アイ・ラブ・ユー・バット・アイ・ガッタ・レット・ユー・ゴー（I Love You But I Gotta Let You Go）」を熱唱した。終盤のヒット曲メドレーでは、彼女たちの成長がより鮮明に感じられた。旗手たちの間から登場して歌った「アルマゲドン（Armageddon）」では、ついに勝利を収めた現実のａｅｓｐａを表現した。ハンドマイクで歌った「ネクスト・レベル（Next Level）」と最後の曲「スーパーノヴァ（Supernova）」では、観客による大合唱が巻き起こった。ウィンターは「私たちがこの高尺ドームを埋められるとは想像もしていなかった」とし、「これからも新しく、成長した姿をお見せしたい」と感想を語った。カリナも「私たちａｅｓｐａを選んでくださり、ありがとうございます」と述べた。ソウル公演を終えたａｅｓｐａは、台湾・台北やブラジル・サンパウロなど、米州と欧州を含む２５地域でワールドツアーを続ける。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com