ゼレンスキー大統領「北朝鮮、最大５万人のロシア派兵を決定」

ウクライナゼレンスキー大統領（写真）は８日（現地時間）、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、北朝鮮がロシアに３万～５万人の兵力を派遣することを決めたと明らかにした。「北朝鮮がロシアを通じて現代戦の経験を積むことは明らかだ」とし、「韓国はウクライナとさらに緊密に協力すべきだ」と述べた。ゼレンスキー氏は先月２５日にも、ロシアが北朝鮮に３万人の追加派兵を要請したと主張していた。また５日には、北朝鮮軍の弾道ミサイル部隊がロシア西部に配備され始めたとロイター通信などが報じた。ゼレンスキー氏は同日、「（北朝鮮軍の派兵規模は）当初は数百人だったが、その後数千人に増え、今では最大５万人だ」とし、「北朝鮮がこれを通じて、ロシアからさまざまな技術ライセンスや軍事手段、装備の提供を受けることは極めて明白だ」と強調した。そのうえで、ウクライナ戦争で韓国による防空システムの支援が必要だと訴えた。イラン戦争の長期化により、ウクライナは最近、深刻な迎撃ミサイル不足に陥っている。このため、５日のロシアによる空襲では、敵の弾道ミサイルを１発も迎撃できなかった。ゼレンスキー氏は、韓国とドローンなどの分野で協力する用意があるとし、「韓国に法的な制約があることは承知しているが、協力が実現することを期待している」と述べた。ロシアが２０２２年２月にウクライナへ侵攻して以降、北朝鮮はロシアを擁護し、協力を続けてきた。２４年にはロシアと軍事同盟条約を結び、軍を派遣した。ウクライナ情報当局などによると、北朝鮮はこれまでに約１万４千人をロシアへ派兵した。ウクライナと国境を接するロシア西部クルスク州には現在、約９５００人の北朝鮮兵が駐留していると、ロイター通信が最近報じた。ウクライナ当局は、ロシアが今秋の大規模攻勢に向け、北朝鮮との軍事協力を拡大していると見ている。ロイターは５日、約９０人の北朝鮮兵で構成されたミサイル部隊がロシア西部ボロネジ州に配備されていると報じた。この部隊は、ウクライナ攻撃用の弾道ミサイル１２０発と発射台６基を保有しているという。ウクライナ政府は先月３０日、北朝鮮製弾道ミサイルがロシアの空襲に使用された形跡が確認されたと発表した。ゼレンスキー氏も「ウクライナ領内で北朝鮮製ミサイルが見つかった」と主張した。イ・ジユン記者 leemail@donga.com