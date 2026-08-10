日本政府「韓国の独島調査船、日本の同意なく探査」

韓国の調査船による独島（ドクト、日本名・竹島）周辺での海洋調査活動に日本政府が抗議したことを受け、韓国政府は「独島は歴史的、地理的、国際法上、明白な韓国固有の領土だ」と一蹴した。韓国外交部当局者は９日、「独島に対する日本側のいかなる不当な主張も受け入れられず、日本側の主張は外交ルートを通じて一蹴した」とし、「日本側の問題提起は受け入れられないとの立場だ」と明らかにした。これに先立ち、日本外務省は７日、独島西側の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）で行われた韓国の調査船「探海３」の活動に抗議したと発表した。金井正彰アジア大洋州局長が在日韓国大使館の李相烈（イ・サンヨル）次席公使に、在韓国日本大使館の中條一夫総括公使が李珉璟（イ・ミンギョン）外交部アジア太平洋局長に、それぞれ抗議の意を伝えたという。探海３は、韓国地質資源研究院が運用する最新鋭の物理探査研究船で、海底地形や資源などを探査する。日本は昨年８、９月にも、韓国の海洋調査船による独島周辺での探査に外交ルートを通じて反発したことがある。日本側は、韓国海軍が６日に実施した「独島防衛訓練」にも抗議したと明らかにした。韓国軍は独島付近で年２回実施する独島防衛訓練を「東海（トンへ・日本海）領土守護訓練」と呼んでいる。同訓練の実施は今年に入って初めてで、李在明（イ・ジェミョン）政権発足後では３回目となる。日本政府は今月４日、高市早苗内閣の発足後、初めて公表した「２０２６年版防衛白書」でも、独島は日本の領土だと主張した。これに対し、韓国外交部と国防部は、在韓日本大使館の総括公使と防衛駐在官をそれぞれ呼び出して抗議した。崔惠? herstory@donga.com