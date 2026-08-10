ＳＫハイニックス技術を中国に流出　元社員、二審も実刑

ＳＫハイニックスの半導体技術を中国企業に無断で流出させた元社員に、二審でも実刑判決が言い渡された。ソウル高裁刑事１０－１部（李相虎〈イ・サンホ〉部長判事）は、ＳＫハイニックスの元社員、キム被告（５２）の産業技術保護法違反、不正競争防止法違反などの罪に問われた控訴審で、一審と同じ懲役１年６カ月を言い渡したことが９日、分かった。ＳＫハイニックスの中国販売法人に駐在員として勤務していたキム被告は、２０２２年、中国最大の通信機器メーカー、華為技術（ファーウェイ）の子会社ハイシリコンなどへの転職に使う履歴書を作成するため、社内のセキュリティ規定に違反して営業秘密を流出させたとして起訴された。イメージセンサー（ＣＩＳ）関連技術を含む５９００ページに及ぶ営業秘密資料１７０件を撮影し、実際に履歴書に引用して中国企業に流出させたことが捜査で明らかになった。一審は、営業秘密を流出させた不正競争防止法違反などについて有罪と認定し、懲役１年６カ月を言い渡した。ただし、ＣＩＳの生産に使われる技術資料を流出させたとする産業技術保護法違反については無罪と判断した。当該技術が産業通商資源部の告示で定める先端技術に該当しないとの理由からだった。二審は「営業秘密の流出のような犯罪を軽く処罰すれば、海外の競合企業が人材獲得を装って、韓国企業の技術を容易に奪うのを放置する結果になりかねない」と指摘した。キム被告が流出させた営業秘密の大半が回収された点を考慮し、量刑を決めたと説明した。ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com