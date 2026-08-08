最大野党「不動産地獄の主犯は李政権」　与党「口先で供給叫ばず法案に協力を」

非居住の１戸所有者と超高額住宅に対する保有税と譲渡税を引き上げる政府の税制改正案をめぐり論議が広がる中、与野党は住宅供給不足や、ソウルのアパート売買価格、伝貰（チョンセ）、月払い家賃が同時に上がる「トリプル高」の責任をめぐって攻防を繰り広げている。最大野党「国民の力」が「李在明（イ・ジェミョン）政権が不動産地獄をつくった主犯であり、諸悪の根源だ」と総攻勢に出ると、与党「共に民主党」は「口先だけで供給を叫ばず、住宅供給法案の処理に協力すべきだ」と野党の責任を追及した。「共に民主党」の韓秉道（ハン・ビョンド）代表代行兼院内代表は７日、ソウル汝矣島（ヨウィド）の国会で開かれた院内対策会議で、「国民の力は政府の税制改正案をめぐり、刺激的な言葉で呪詛を浴びせている」とし、「代案もない無条件の批判では、庶民の住居安定と不動産市場の正常化に向けて一歩も前進できない」と批判した。韓氏は、昨年発表された９・７住宅供給対策の関連法案が、「国民の力」の反対によって処理が遅れていると主張した。現在、関連法案である住宅法、都市および住居環境整備法、公共住宅特別法などは本会議に係留されている。韓氏は「政府の不動産政策を批判するなら、自らの責任を果たしてからにすべきだ」とし、「最低限の良識すらない発言で国民を欺いてはならない」と述べた。韓氏は、「国民の力」所属の呉世勲（オ・セフン）ソウル市長にも供給不足の責任があると主張した。呉氏に対し、「今年２月、土地取引許可区域を解除した後に再指定し、市場の混乱をあおった張本人だ」とし、「今になって政府を攻撃し、声を上げている」と批判した。一方、「国民の力」は、野党に責任があるとする「共に民主党」の主張に「盗人猛々しい」と反発した。呉氏は「民主党の韓代表の発言を聞き、耳を疑った」とし、「供給不足の責任について、国民の前で土下座して謝っても足りない状況なのに、盗人猛々しく責任転嫁と歪曲した主張を繰り返せば繰り返すほど、供給に真剣に取り組む意思がないことが明らかになるだけだ」と反論した。さらに、「ソウルの供給基盤を崩壊させたのは朴元淳（パク・ウォンスン）市長だった」とし、「民主党市政の１０年間に３８９件の再開発・再建築が解除され、その結果、ソウルは４３万戸にのぼる住宅供給の機会を失った。その帰結が最近の供給急減なのに、責任を転嫁しようとするとは、盗人猛々しいにもほどがある」と主張した。「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は同日、国会で開かれた党不動産政策正常化特別委員会の全体会議で、「不動産地獄をつくった主犯こそ李在明政権だ」と反撃した。張氏は「毎晩ＳＮＳに書き込み、落ち着いていた住宅価格をかき回したのは、ほかならぬ大統領本人だ」とし、「自分たちで住宅価格を上げておきながら、今度はその価格を抑えるとして国民を締め付けている」と主張した。さらに「規制と融資を緩和し、止まっている再開発・再建築を促進することこそ、真の不動産正常化政策だ」とし、「これを拒み、李政権が最後まで不動産地獄への道に固執するなら、国民は一日も早く李政権を引きずり下ろすしかない」と述べた。イ・チェワン記者 ク・ミンギ記者 chaewani@donga.com