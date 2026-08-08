ＪＰモルガンのダイモン氏「レバレッジ投資が過熱　市場揺るがすリスク高まる」

「ウォール街の皇帝」と呼ばれる米ＪＰモルガン・チェースのジェームズ・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）兼会長（７０）は６日（現地時間）、世界の金融市場で借金を利用した投資、いわゆる「レバレッジ投資」が過度に膨らんでいると懸念を示した。過剰な借り入れによる投資は連鎖反応を引き起こし、小さな衝撃でも金融市場全体が大きく揺れかねないと指摘した。ダイモン氏は同日の米ＣＮＢＣとのインタビューで、「市場全体のレバレッジの水準はかなり高い。「信用取引などの証拠金取引による負債（マージンデット）も過去最高水準に達している」と懸念を示した。さらに、「借金」という名称が付いていない、いわば隠れた債務も至るところに存在していると付け加えた。レバレッジとは「てこ」を意味する。自己資本に借金を加え、より大きな金額を投じる金融戦略だ。レバレッジをかけた分だけ利益と損失の双方が膨らむ可能性があり、ハイリスク・ハイリターンの戦略とされる。ダイモン氏は、プライムブローカレッジ（機関投資家向け総合金融サービス）、ヘッジファンド、上場投資信託（ＥＴＦ）、国債の裁定取引などを代表的なレバレッジ投資の例に挙げた。市場全体が借金で複雑に絡み合う構造では、たった一人の大口投資家や一つのファンドが行き詰まるだけでも、影響が瞬く間に広がりかねないとし、「誰かが市場全体を急速に揺るがし、投資家を動揺させる危険性が非常に高まっている」と分析した。ただし、現在の状況が２００８年の世界金融危機のようなシステム的危機に直結することはないとの見方を示した。借金を利用した投資は過度に膨らんでいるものの、金融危機のような大惨事を招くほどのリスクではないとし、２００８年の危機はレバレッジそのものではなく、住宅ローンで巨額の損失が発生したためだと分析した。最近、半導体などのハイテク株に集中的に投資して巨額の損失を出し、事実上破綻した人工知能（ＡＩ）専門ヘッジファンド「シチュエーショナル・アウェアネス」の事例にも言及した。現時点では、個別ファンドの破綻を市場が大きな混乱なく吸収できることを示したとの見方を示した。ダイモン氏は、各国政府の財政赤字拡大やインフラ投資、世界的な軍備強化の流れが、長期的なインフレ圧力につながるとの見方を示した。これにより、長期金利は市場の想定を上回る水準で高止まりする可能性があると警告した。」アン・ギュヨン記者 kyu0@donga.com