独立と監視の均衡、選管存立の原則



政治家に会うと、選挙管理委員会の権限があまりにも肥大化していると口をそろえる。一般の人々は単なる行政機関と考えがちだが、選管の権限を日常的に経験している政治家は、「絶対権力」を振るっているとまで感じるという。



投開票の管理から各種行政処分まで、選管の広範な権限を見れば、その指摘もうなずける。政治家は、政治活動に対する取り締まりや告発権を選管の権力の源泉に挙げることもある。政治資金の違法性や選挙法違反の有無を選管が判断し、刑事告発までできるからだ。政治家であれば誰であっても刑務所に送ったり、当選を無効にしたりできる権限を持っているということだ。



問題は、選管が独立した憲法機関であるという理由で、牽制も監視も全く受けていないことだ。監査院の監査対象ではなく、中央選管に対する国政監査は形式的なものにとどまる。地方選管は国政監査すら受けない。予算を支援する政府も干渉できない。裁判官が務める選管委員長は非常勤のため実権がない。結局、誰にも統制されない選管は、投票率の操作にまで手を染めるほど腐敗してしまった。独立性をある程度損なってでも統制を強化しなければならない状況に至ったのだ。



中央選管が主要先進国などを研究した報告書などによると、各国の選挙管理機関は、韓国のような「独立型」、政府が直接選挙を管理する「政府型」、選挙事務と規制・監督機能を分離した「混合型」に分かれる。海外の事例を総合すると、こうした類型にかかわらず、選挙管理機関を外部から監視・牽制する仕組みを緻密に構築しているという共通点が見られる。



カナダは１９２０年、世界で初めて「独立型」の選挙管理機関である選挙管理庁を設置した。長官は最高裁判事級の身分と１０年の任期が保障された常勤職で、「責任ある運営」に当たる。ただし、選挙犯罪の捜査・公訴権は内部の別組織に分散させた。責任は集中させる一方で権力は分散し、独立と牽制の均衡を図ったのだ。韓国でも大法院判事が中央選管委員長を兼任するが、非常勤で実権がないため、選挙管理に不備があった場合でも法的責任まで問うのは難しい仕組みとなっている。にもかかわらず、韓国の選管は政治活動全般に対する取り締まり・告発権を持つ。



カナダ選挙管理庁は連邦監査院の監査を受け、外部の専門家が参加する監査委員会も常設されている。オーストラリアやインドでも、監査院や議会が独立した選挙管理機関を監査する。独立性を徹底して保障し、強大な権限を与えながら誰も監督していないのは韓国だけだ。



民主主義の歴史が長い国々では、政府が直接選挙を管理する。米国では州政府が選挙事務を所管し、連邦選挙委員会は政治資金規制など最小限の役割だけを担う。連邦選挙委には独立した監査機関が設置され、議会の監査も受ける。ドイツでは統計庁長官が連邦選挙管理官を兼任し、連邦会計検査院の監査を受ける。英国も選挙事務を政府と地方自治体が担うため「政府型」に分類されるが、選挙規則の制定と政治資金の監督は、議会の統制を受ける選挙委員会が担っており、「混合型」と見ることもできる。選挙委は選挙結果と予算支出を議会に定期的に報告し、下院の特別委員会による常時の牽制と会計検査院の監査を受ける。フランスも選挙管理は内務省、政治資金の監督は別の委員会が担当する混合型で、会計検査院が両機関を監査する。



独裁政権時代に不正選挙を経験した韓国は、政府の選挙介入を極度に警戒し、選管の独立性を神聖視してきた。しかし今日、選管が腐敗したのは、独立性だけを重視するあまり、監視と牽制をおろそかにしたためであることは明らかだ。各国の事例を綿密に検討し、独立性を保障しながら監視と牽制を強化する均衡が求められる時だ。

