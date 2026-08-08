米国、ポリシリコン製品に１５％関税　中国の安値攻勢阻止へ

ドナルド・トランプ米大統領は６日（現地時間）、半導体や太陽光発電の主要材料であるウエハーなど、ポリシリコンの派生製品に１５％の関税を課す大統領布告を発表した。中国による安値攻勢を阻止し、米国内の太陽光発電製品の生産拠点を拡大するための措置だ。米政府は、昨年７月に開始した通商拡大法２３２条に基づく調査の結果を受け、今回の措置を打ち出した。同条は、輸入品が米国の安全保障を脅かすと判断された場合、緊急の輸入制限や高関税を課すことができると定めた条項だ。今回の措置は１２０日後の１２月４日午前０時１分（米東部時間）から発効する。今回の措置の柱は大きく二つある。まず、ポリシリコンを加工してつくるインゴット、ウエハー、太陽電池（セル）、太陽光発電モジュールなどの派生製品に１５％の関税を課す。また、安値攻勢を阻止するため、ポリシリコンには１キロ当たり２１ドル、インゴットとウエハーには１キロ当たり１００ドルの最低輸入価格を適用する。業界では、中国を狙った今回の措置が長期的には韓国企業にも追い風となる可能性が高いとみている。ハンファソリューションは最近、米ジョージア州カーターズビル工場を完成させ、量産を開始した。これにより、同社は一次素材のポリシリコンを除くすべての太陽光発電製品を米国内で生産できるため、関税の影響を回避できることになった。また、最低輸入価格の適用で中国が価格競争力を失えば、マレーシア工場でポリシリコンを生産するＯＣＩホールディングスが反射的利益を得るとの見方も出ている。実際、同日の韓国の太陽光発電関連企業の株価は急騰した。７日、ハンファソリューションは前日比３５００ウォン（１１．５１％）高の１株＝３万３９００ウォンで取引を終えた。ＯＣＩホールディングスも１１．６８％高の１株＝２７万２５００ウォンで取引を終えた。チェ・ジウォン記者 世宗市＝チョン・スング記者 jwchoi@donga.com