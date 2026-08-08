李大統領「軍、内乱で失墜した国民の信頼回復が課題」

李在明（イ・ジェミョン）大統領は７日、将官昇進者らに対し、「再び発生した内乱によって、（軍には）国民の信頼を回復しなければならないという課題がある」とし、「信頼を取り戻す過程は容易ではないだろうが、力を尽くしてほしい」と求めた。李氏は同日、大統領府で将官昇進申告と三精剣の綬章授与式を行った後の懇談でこのように述べたと、姜由楨（カン・ユジョン）大統領府首席報道官が書面ブリーフィングで明らかにした。５日の外交・安全保障関係省庁の業務報告で陸軍士官学校を批判し、陸・海・空軍の士官学校を統合する考えを強調したのに続き、将官らに内乱の清算と軍の正常化を求めたのだ。李氏は同日、中将から大将に昇進したイ・サンリョル陸軍地上作戦司令官、少将から中将に昇進したパク・フンジェ空軍士官学校長、ユン・ハンイル陸軍地上作戦司令部参謀長、曺忠鎬（チョ・チュンホ）海軍参謀次長に、それぞれ三精剣の綬章（ひも状の旗）を授与した。三精剣は准将昇進時に授与され、中将や大将に昇進すると、大統領が階級や氏名、授与日などを刻んだ綬章を三精剣に付ける。国防部は、国軍士官学校の創設を急ぐ方針を改めて確認した。国防部関係者は同日、記者団に対し、陸・海・空軍の士官学校統合について、「誤った歴史と決別し、憲法と国民に忠誠を尽くす国軍のアイデンティティを確立する礎になると期待している」とし、「スピード感を持って（統合を）進めていく」と述べた。これに先立ち、陸・海・空軍の歴代参謀総長４６人は６日、「一部軍人の政治介入を出身校全体の問題に一般化し、士官学校統合の根拠にしてはならない」として、政策の再検討を求めた。最大野党「国民の力」など保守系野党の国会議員３８人は７日、陸・海・空軍士官学校の統合と国軍士官学校の設立を反対する決議案を発表した。イ・ユンテ記者 シン・ギュジン記者 oldsport@donga.com