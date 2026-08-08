米共和党の大物議員、韓国の情報通信網法に抗議書簡　「表現の自由萎縮に懸念」

米与党・共和党所属の下院議員４人が６日（現地時間）、先月７日に施行された韓国の「虚偽・捏造情報根絶法」（情報通信網法改正案）に抗議する書簡を韓国政府に送った。故意に虚偽・捏造情報を流通させたメディアやユーチューバーなどに、被害額の最大５倍の損害賠償責任を負わせることができる同法について、「オンライン上の報道と表現に対する重大な脅威だ」とし、遅くとも２０日午前１０時までに見解を示すよう韓国政府に求めた。議員らはいずれも、以前クーパンの個人情報流出事件をめぐっても、韓国政府の調査は「米国企業への差別」に当たるとの趣旨の主張を展開した。米下院司法委員会のホームページによると、委員長を務めるジム・ジョーダン下院議員（オハイオ州）をはじめ、スコット・フィッツジェラルド（ウィスコンシン州）、ダレル・アイサ（カリフォルニア州）、マイケル・バウムガートナー（ワシントン州）の４議員は、金鍾鉄（キム・ジョンチョル）韓国放送メディア通信委員長に書簡を送り、「韓国の情報通信網法改正案は虚偽情報を具体的に定義しておらず、法律をどのように執行するかも示していない」と主張した。適用対象の範囲が曖昧なため、政治的に好ましくない意見の検閲に利用され、表現の自由全般を萎縮させる恐れがあるとした。特に、同法は米国の大手プラットフォーム企業を狙ったものだと主張した。法の適用対象が、登録者１０万人以上または月平均再生回数１０万回以上のコンテンツ投稿者などである点を挙げ、「この基準に該当するフェイスブック、Ｘ、インスタグラム、ユーチューブはいずれも米国企業だ」と指摘した。韓国政府が同法を使い、米国企業に対して政治的に不都合な表現を削除するよう強いる可能性があるという主張だ。ジョーダン氏とフィッツジェラルド氏は先月１日、韓国政府がクーパンをはじめとする米国企業を差別的に扱っており、これは昨年７月に韓米が締結した通商合意に違反するとの報告書を発表した。アイサ氏、バウムガートナー氏も今年４月、共和党議員５４人の連名で康京和（カン・ギョンファ）駐米大使に書簡を送り、「クーパンに対する差別的な扱いをやめるよう」求めた。アン・ギュヨン記者 kyu0@donga.com