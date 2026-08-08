５年待ち続け、宗廟の絶対美を１枚の写真に

約３０年にわたり、韓国内外の文化遺産を撮影してきたプロ写真家のエッセイだ。過去と現在、人と物をつないできた写真約７０点と、遺産を撮影する際の心構えを収めた。著者は朝鮮王陵をはじめ、百済歴史遺跡地区や伽耶歴史地区、蔚山（ウルサン）盤亀川（パンクチョン）の岩刻画など、韓国の文化遺産がユネスコ世界文化遺産に登録されるうえで、写真を通じて貢献してきた人物だ。著者は、写真とは「ヒューマニズムを具現するものだ」と語る。著者によれば、ヒューマニズムは必ずしも人と人との対面によってのみ成り立つものではない。遺物を媒介に時代を超えて当時の人々の暮らしや思考を理解し、それを最も視覚的に伝えられる写真を撮ることが、著者が考えるヒューマニズムだ。そのため、著者は遺産との対話を絶えず試みる。遺産を保存すべき過去の産物ではなく、現在まで物語を伝える生きた対象として扱う。景福宮（キョンボククン）や昌徳宮（チャンドククン）のような宮殿は、現代人には歴史的価値を持つ文化遺産としてしか映らないかもしれないが、かつては王が実際に暮らす空間だった。だからこそ、王が日々を過ごしながら抱いたであろう思いに自らを重ねて初めて、建物の真の姿を見いだせると考えた。遺産が秘める固有の美を捉えるための努力には、畏敬の念すら覚える。写真はしばしば「一瞬の芸術」といわれる。決定的な一場面を捉えるには、常に準備できていなければならない。最高の写真は、日差しや湿度、降雪量など最適な条件がそろって初めて撮影できる。そのため著者は毎日のように天気予報を確認し、同じ場所に数十回も足を運ぶ。岩によじ登ることも日常茶飯事だという。こうした努力が結実した代表作が、宗廟（チョンミョ）正殿の写真だ。５年にわたって待ち続けた末に撮影したこの写真には、左右に並ぶ１９の神室に明かりが灯された姿が収められている。暮れゆく空との対比によって、宗廟の神聖さと荘厳さがにじみ出る。文化遺産が本来の輝きを放つ瞬間を捉えた写真と、それにまつわる物語が印象深い。キム・ドヨン記者 repokim@donga.com