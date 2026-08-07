半導体の空前の好況で経常黒字が過去最大　１年で４倍に

今年上半期（１～６月）の韓国の経常収支の黒字が２７０兆ウォンを超え、半期ベースで過去最大を記録したことが分かった。半導体の空前の好況で貿易黒字が過去最大となる中、韓国との貿易で赤字を抱える米国が、関税措置や対米投資を求める圧力を一段と強めるとの懸念が出ている。韓国銀行が６日に発表した国際収支の暫定値によると、今年上半期の経常収支黒字は累計１９１０億１０００万ドル（約２７１兆ウォン）で、昨年上半期（４７８億７０００万ドル）の４倍に達した。経常収支とは、 一国が海外との経済取引によって得た外貨と支払った外貨の差額を示す指標である。輸出額から輸入額を差し引いた「貿易収支」のほか、訪韓外国人による国内での支出と韓国人の海外旅行での支出との差額を表す「旅行収支」などで構成される。６月の経常収支も４９７億３０００万ドルで、過去最大の黒字となった。２０２３年５月以降、３８カ月連続で黒字が続いている。過去最大の経常黒字をけん引したのは、半導体輸出だ。半導体輸出額は今年上半期に累計１９３１億９０００万ドルとなり、前年同期の２．６倍に急増した。輸出全体に占める半導体の割合は、今年上半期に３８．９％と、昨年上半期（２２．１％）から１６．８％ポイント上昇した。こうした半導体への偏重について、延世（ヨンセ）大学経済学部の金正湜（キム・ヨンフン）名誉教授は、「景気の変化で半導体輸出が減れば、黒字も大幅に縮小しかねない」と指摘した。経常黒字が増えれば、米政府による関税圧力が強まる可能性もある。米商務省によると、今年１～５月に米国が韓国との貿易で計上した赤字は２７３億ドルに上る。米政府が貿易赤字に敏感に反応しているだけに、韓国の巨額の黒字を口実に、通商圧力をさらに強める可能性がある。チ・ミング記者 warum@donga.com