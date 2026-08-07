金九率いる「韓人愛国団」の呼びかけ掲載　中国紙の実物を初公開

中国人の抗日史料収集家が、中国や日本などで収集した韓国の独立運動に関する史料を独立記念館に寄贈した。独立記念館は６日、「第８１周年光復節を前に、中国収蔵家協会分会の副会長などを務めた王錦思氏から、抗日闘争や日本による植民地支配に関する資料１２点の寄贈を受けた」と発表した。寄贈資料には、白凡（ペクポム）金九（キム・グ）が率いた韓人愛国団による韓中連帯闘争の呼びかけ「謹んで中国の革命同志に告ぐ」を掲載した中国紙『救亡情報』の１９３６年５月１７日付も含まれている。尹奉吉（ユン・ボンギル）の義挙から４周年を迎えて発表された韓人愛国団のこの文章は、内容はこれまでも知られていたが、掲載紙の実物が公開されるのは初めてだと、独立記念館は説明した。このほか、王氏は１９４１年１月に開かれた華北朝鮮青年連合会晋察冀分会の設立大会の写真や、尹奉吉の義挙に関する記事を掲載した『東京日日新聞』の１９３２年４月３０日付なども寄贈した。王氏は、「今回の寄贈を機に、韓中両国が共に経験した苦難と闘争の歴史を忘れず、平和と友好協力が一層発展することを期待している」と話した。独立記念館の韓国独立運動史研究所は、「収集した資料の保存と活用を通じ、寄贈者の思いが韓国国民にも伝わるよう努めたい」としている。趙鍾燁 jjj@donga.com