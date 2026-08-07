米中間選挙を前に韓国系・イスラム系の新鋭候補が躍進

トランプ米大統領は５日（現地時間）、民主党のウィスコンシン州知事候補である韓国系のフランチェスカ・ホン氏（韓国名＝ホン・ユンジョン、３７）を「共産主義勢力」と批判した。同日行われた民主党のミシガン州上院議員予備選では、進歩派のイスラム教徒、アブドゥル・エルサイード氏（４１）が勝利した。今年１１月の米中間選挙を前に、進歩派の若手候補が民主党予備選で旋風を巻き起こしている。トランプ氏は５日、米ネバダ州ラスベガスでの演説で、民主党を共産主義勢力と位置づけ、激しく攻撃した。その際、ホン氏の名前には直接言及しなかったものの、「共産主義者が擁立した女性は、感謝祭を廃止すべきだ、警察は白人至上主義を維持するために存在すると主張している」とし、「このような人々は危険で正気ではない」と非難した。そのうえで、共産主義は米国にとって最大の脅威だとし、有権者に共和党への支持を呼びかけた。ホン氏は２０２０年、自身のＳＮＳに、感謝祭は米国の植民地主義を美化し、先住民が経験した苦痛を軽視するものだとして廃止を求める書き込みをし、その後削除した。最近のインタビューでは、「感謝祭は共同体を一つにする日である一方、一部の住民にとっては非常につらい日でもある」と述べた。また、同年に警察予算の削減を主張したが、州知事選への出馬後は立場を転換した。同日行われたミシガン州選出の連邦上院議員の民主党予備選では、強硬な進歩派のイスラム教徒であるエルサイード氏が、連邦下院議員を４期務めたヘイリー・スティーブンス氏を１ポイント差で破り、辛勝した。米メディアは、民主社会主義系の若手候補が民主党予備選でベテラン政治家を破る番狂わせが相次ぎ、中道派の民主党主流派に衝撃が広がっていると伝えた。両党の主要激戦州の一つであるミシガン州でのエルサイード氏の勝利は、民主党主流派の中道・現実路線に対する反発であるとともに、進歩派の結集力を示したものと受け止められている。米紙ニューヨーク・タイムズは、「オンラインで声を強め、エルサイード氏を支持した進歩派と、党の中核的な支持層をなす多数の有権者との分裂が浮き彫りになった」と報じた。トランプ氏は同日、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に、エルサイード氏について、「ユダヤ人とイスラエルを憎む共産主義者であり敗北者だ」とし、「彼のような少数の社会不適応者に、この黄金時代を破壊し、歴史の流れを変えることはできない」と投稿した。郭道英 now@donga.com