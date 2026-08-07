世界で０.１％未満の希少血液型の妊婦、日本から血液を調達

極めて珍しい血液型を持つ韓国人の妊婦が、韓日両国の連携によって血液の空輸を受け、無事に帝王切開手術を受けられることになった。この妊婦の血液型は、世界人口の０.１％未満しか持たないほど珍しく、韓国国内では血液を確保できなかった。大韓赤十字社血液管理本部は６日、希少血液型の「ＲｈＤ陰性」と「Ｊｒ（ａ－）型」の血液１.８リットルを、日本赤十字社との連携によって空輸したと発表した。大韓赤十字社は先月、妊婦が帝王切開手術を受ける予定のソウル大学病院から血液支援の要請を受けたが、韓国国内では適合する血液を確保できなかった。帝王切開では出血が避けられず、輸血用の血液が必要となる。ＲｈＤ陰性は、Ｒｈ血液型の分類でＤ抗原を持たない血液型を指す。欧米人の約１５％にみられるが、韓国人では０.１５％にすぎない。別の血液型分類であるジュニア式血液型のＪｒ（ａ－）型は、赤血球の表面にＪｒ（ａ）抗原がなく、世界人口の０.１％未満しか持たない極めて珍しい血液型だ。大韓赤十字社は日本側に１.２リットルの血液を要請し、日本赤十字社は１.８リットルの凍結血液を提供した。専用輸送業者によって適正温度を保って韓国に運ばれた血液は、６日、ソウル大学病院の血液銀行に無事届けられた。妊婦は今月末に手術を受ける予定だ。血液の解凍には、米軍の協力を得る予定だ。凍結血液は輸血予定日の４日前までに解凍しなければならないが、韓国国内の医療機関では解凍できない。このため、韓米連合軍司令部の協力を得て、米軍平沢（ピョンテク）基地内の病院が保有する血液解凍装置を利用することになった。血液を空輸する国際協力は、２００４年、１７年、２１年に続き、４度目となる。チョ・ユラ記者 jyr0101@donga.com