世界のＰＣ供給網に進出した中国製ＤＲＡＭ　迫る「チャイナ・ショック」

米ＨＰや台湾の華碩電脳（エイスース）、宏碁（エイサー）など世界の主要パソコンメーカーが、ノートパソコンに中国の長鑫存儲技術（ＣＸＭＴ）のＤＲＡＭを搭載し始めたという。主に内需市場で規模を拡大してきた中国の半導体企業が、世界の供給網への参入に本格的に乗り出したのだ。中国製半導体の搭載は今のところ一部の低価格モデルに限られ、数量も限定的だ。しかし、圧倒的な価格競争力を持つため、半導体市場に「チャイナ・ショック」が迫っているとの見方が出ている。世界のビッグテックを中心に人工知能（ＡＩ）インフラを巡る競争が過熱し、「半導体不足」は一段と深刻化している。世界のメモリー半導体市場の９０％以上を占める三星（サムスン）電子、ＳＫハイニックス、マイクロンの「ビッグ３」の現在の生産能力では、殺到する需要をすべて賄うことは難しい。この１年間で汎用ＤＲＡＭの価格が１０倍に上昇したのもそのためだ。メモリー半導体の確保に支障が生じ、今年の世界パソコン市場は昨年に比べ１１％縮小すると予想されている。中国の半導体企業にとっては、供給が絶対的に不足する環境の中、比較的容易に世界市場へ進出する機会を得たといえる。パソコンメーカーが半導体の品質基準を多少引き下げてでも、まずは供給難の解消を優先しようと判断した可能性が高いためだ。むろんパソコンメーカーとしては、圧倒的に優位な売り手となったビッグ３の機嫌を損ねてまで「中国製への切り替え」を公然と打ち出すのは難しいだろう。しかし、中国製半導体の実用試験を終えた後、各社の態度がどのように変わるかは誰にも予測できない。韓中の技術格差が急速に縮まっていることも脅威だ。汎用メモリー半導体で、中国は韓国にわずか３年遅れているにすぎない。最近、上海証券取引所への上場と同時に時価総額首位となったＣＸＭＴは、潤沢な資金力を武器に猛追している。さらには、将来の産業競争力を左右する「次世代半導体」分野で、昨年の中国の技術水準は米国の８２％に達し、７９％と評価された韓国をむしろ上回った。韓国には、ＡＩビッグバンの最大の受益国という現在の地位に酔っている余裕はない。金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官が、中国の「９９６」（午前９時出勤、午後９時退勤、週６日勤務）にまで言及し、週５２時間制を見直す必要性を強調したのも同じ認識からだろう。その点で、「（週５２時間制の）例外がなくても、（半導体は）莫大な利益を上げている」という金栄訓（キム・ヨンフン）雇用労働部長官の安易な認識は、現実とあまりにもかけ離れている。最盛期に競争国との差を広げられなければ一瞬にして転落しかねないことは、１９８０年代の日本の半導体産業がすでに示している。