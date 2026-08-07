株価暴落に苦しむ個人投資家　与党は責任を痛感せよ



個人投資家が最近の韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）の暴落で損失を被り、苦しんでいる。長期的には右肩上がりになると見込む専門家は、高値で買っていても売却さえしなければ損失を取り戻せるというが、個人投資家が苦痛に耐え、それまで持ちこたえられるかどうかは分からない。すでに相場の変動に振り回されて短期売買を繰り返し、株価の下落幅を上回る損失を被った投資家や、信用貸付まで利用して元金以上の損失を出した投資家もいるだろう。「結局、利益を得るのは機関投資家や外国人投資家、富裕層だけではないか」との懸念が現実になりつつある。



個別銘柄に連動するレバレッジ型上場投資信託（ＥＴＦ）の発売を巡り、大統領府と政府の責任を問う声が出ているが、商法改正案など株式市場の活性化に向けた立法を主導した与党も責任を痛感しなければならない。不動産から、生産的金融を担う資本市場へと「マネー・ムーブ」を促すという名分は妥当だったとしても、個人による個別株投資の勝率は高くないため慎重でなければならないとの注意や警告は、ほとんど聞かれなかったからだ。



資本市場の歴史を通じ、個人が個別株投資で成功する割合は低いというのが大方の見方だ。相当に訓練された投資家でなければ、「強欲と恐怖」という心理によって相場の変動に翻弄されやすい。ビットコイン価格が数十倍に上昇した暗号資産市場でも、利益を得たという個人が少ないのは同じ理由からだ。一方、不動産市場で個人が資産を増やした例が多いのは、取引コストが高く手続きも煩雑なため、事実上の「強制的な長期投資」となり、心理による影響が相殺されるからだ。



結局、与党はＫＯＳＰＩの上昇に歓喜するメッセージではなく、個人による個別株投資の危険性を喚起し、「ＦＯＭＯ（取り残される恐怖）」を和らげるメッセージを発するべきだった。同時に、退職年金の基金化のように、機関による運用と長期投資を促す制度づくりを急ぐべきだった。しかし、与党はこれをおろそかにし、個人の投資行動への理解や資本市場を扱う能力が不足していたと評価されても仕方がない。



与党は今回の失敗を深く反省し、巻き返しを期さなければならない。来年初めに本格化するメモリ半導体の「アーニングサプライズ（予想を上回る好業績）」に伴う資金流入を適切に管理できるかどうかが、国民の暮らしを左右しかねないからだ。三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスの社員が「営業利益のＮ％」に当たる成果給を受け取り、消費を始めれば、首都圏南部を中心に不動産価格が急騰する可能性がある。そうなれば、住宅の保証金・月決め家賃や外食・サービス価格の上昇を招きかねない。一方、物価を抑えるために金利を引き上げれば、低所得層をはじめ資産を持たない人々の負担を増やすというジレンマもある。



半導体大手に勤める人々の旺盛な消費が話題になれば、相対的に暮らし向きが厳しくなった中小企業の従業員や自営業者などの剥奪感が強まる可能性もある。こうした経済的困難や心理的な剥奪感から生じる不満は、そのまま政府と与党に向かうだろう。結局、資金流入の管理に成功するかどうかが、２０２８年の総選挙や２０２９年の大統領選挙の結果を左右しかねない。



与党は悲願だった検察改革を終えた以上、今度は実体経済の運営に全力を注がなければならない。第２２代国会後半期には、懸命に勉強し、議論を重ね、政府に政策を提言して立法を主導するなど、力量を発揮するべきだ。そうしてこそ国民の暮らしも、党も守ることができる。

