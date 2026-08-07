金正官長官「最大の競争相手は中国　全産業で週５２時間制の見直しを」

産業通商部の金正官（キム・ジョングァン）長官は６日、「週５２時間制の問題は、韓国にとって最大の競争相手である中国と比較して考えなければならない」と述べ、半導体をはじめとする産業全般で週５２時間労働制を見直す必要があるとの考えを示した。中国企業と激しく競争する中、法律で労働時間を一律に制限すれば、世界の産業競争で後れを取りかねないということだ。金氏は同日、ソウル中区（チュング）の韓国プレスセンターで開かれた寛勲（クァンフン）討論会で、週５２時間制の緩和について問われ、「企業や産業、国の競争力は、ほかの企業や産業、国と比較しなければならない。韓国にとって最大の競争相手は中国だ」と述べた。金氏は、「懸命に働いて成果を上げようとする人の意欲や意志を、制度がくじいてはならない」と述べた。さらに、「週５２時間制の問題は半導体だけに当てはまるものではない」とし、「研究開発（Ｒ＆Ｄ）分野はもちろん、スタートアップを含む先端産業全般で労働時間制度を見直す必要がある」と強調した。半導体だけでなく、スタートアップなど産業全般で労働時間制度を柔軟に運用する必要があるとの指摘だ。こうした発言は、週５２時間制の適用除外に慎重な雇用労働部の金榮訓（キム・ヨンフン）長官の立場とは大きく異なる。金榮訓長官は前日、労働時間規制の緩和が争点となっているメガ特区特別法を巡り、「週５２時間制の適用除外がなくても、三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスは莫大な利益を上げている。韓国が海外勢にすべて追いつかれているわけではないではないか」と述べた。全羅道（チョルラド）地域の半導体メガ特区に、週５２時間制の適用除外を別途設けるべきだとの主張に否定的な考えを示したものだ。チョン・スング記者 soon9@donga.com