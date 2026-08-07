４０度、灼熱のソウル

ソウル永登浦区（ヨンドゥンポグ）で６日、日中の気温が４０度まで上昇した。７日は暦の上で秋が始まる「立秋」だが、ソウルの最高気温は３９度と予想されており、２日連続で４０度前後に達する「極端な猛暑」が続く見通しだ。最近、慶尚南道梁山市（キョンサンナムド・ヤンサンシ）で韓国の気象観測史上最高となる４２．５度を記録したのに続き、全国各地で「４０度の暑さ」となり、極端な猛暑が日常化したとの指摘が出ている。気象庁によると、同日午後１時５７分、永登浦区の自動気象観測装置（ＡＷＳ）で４０．０度を観測した。ソウルで防災のために運用されているＡＷＳの観測値が４０度を超えたのは、２０１８年８月１日に江北区（カンブクグ）で４１．８度を記録して以来、８年ぶり。ただし、永登浦区のＡＷＳは建物の屋上に設置されており、実際より気温が高く測定される可能性が高いため、気象庁は公式統計には使用していない。同日は龍山区（ヨンサング）で３９．３度、九老区（クログ）で３８．９度、衿川区（クムチョング）で３８．８度を記録するなど、各地で３９度前後まで上昇した。同日、ソウル気象観測所で観測された最高気温は、午後３時５分の３７．８度だった。ソウルの代表観測地点であるソウル気象観測所で１９０７年１０月に近代的な気象観測が始まって以来、最高気温は２０１８年８月１日の３９．６度となっている。同日午前１１時、全国２３５カ所の陸上気象特報区域のうち、２２６カ所（９６．１％）に猛暑特報が出された。３６カ所に重大警報が発令され、注意報は４９カ所、警報は１４１カ所に出された。春川（チュンチョン）や横城（フェンソン）など江原道（カンウォンド）地域でも初めて猛暑重大警報が発令され、重大警報の対象区域は今夏最多となった。ソウルでも４日から３日連続で重大警報が維持されている。立秋の７日も、ソウルの最高気温は３９度まで上昇すると予想されている。熱が逃げにくい「二重高気圧」に覆われ、夜になっても暑さが収まらない日が続いているため、蓄積した熱によって、この日はさらに暑く感じられる可能性がある。５日午後６時から６日午前６時までのソウルの最低気温は２９．４度で、１５日連続の熱帯夜となった。李在明（イ・ジェミョン）大統領は６日、首席補佐官会議を主宰し、「今は事実上、国家的な気候災害の状況にある」としたうえで、「かつてないほどの緊張感を持ち、政策対応の水準や範囲、スピードを最大限に引き上げなければならない」と強調した。李氏はまた、「考試院（コシウォン）やチョッパン村（低所得者向けの狭小住宅街）、ビニールハウスなどの脆弱な居住施設の住民や、建設現場、農漁村、駐車場などで働く労働者の安全確保に向け、利用可能な行政力を最大限投入しなければならない」と述べた。チョン・チェウン記者 chan2@donga.com