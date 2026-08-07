李大統領「チョッパンチョンなどを直接訪れて安否確認を」　猛暑被害最小化へ総力対応指示

李在明（イ・ジェミョン）大統領は６日、記録的な猛暑と干ばつが続く中、相次いで点検会議を開き、「猛暑と干ばつによる国民の被害を最小限に抑えられるよう、あらゆる行政力を総動員してほしい」と政府省庁や地方自治体に求めた。李氏は同日午前、政府ソウル庁舎の中央災難安全状況室で、「これまで海外メディアでしか見なかったような猛暑が、韓国の現実となっている」とし、「当分は猛暑が続く可能性が高いため、非常事態に臨む覚悟で全方位的な対応体制を稼働させなければならない」と述べた。さらに、「政府の仕事で最も重要なのは、国民の生命と安全を守ることだ」とし、「極端な気候に見合った対策を講じてほしい」と求めた。そのうえで、「一人暮らしの高齢者や、『チョッパンチョン（狭い部屋が集まる村）』の住民など、社会的弱者にこれまで以上にきめ細かく目を配り、冷房施設の利用が難しい人に対しては直接訪ねて安否を確認するなど、保護措置を強化しなければならない」と述べた。李氏は、「国民が実感できる対応」を強調した。続けて、「屋外の作業現場で最も暑い時間帯に作業を中止することや、休憩が適切に実施されているか現場を徹底的に点検し、安全規則が必ず守られるようにしてほしい」とし、「家畜や養殖魚、農作物の被害防止に万全を期し、道路や鉄道など社会基盤施設の安全と電力需給も綿密に管理してほしい」と述べた。南部を中心に続く干ばつについては、「代替用水の供給や揚水設備の稼働などを積極的に進め、安定した用水供給に支障が生じないようにしなければならない」とし、「島嶼部や山間部など上水道が整備されていない地域では、緊急給水のような短期措置に加え、代替水源の開発など中長期な対策も並行して進めるように」と指示した。保健福祉部は非公開会議で、一人暮らしの高齢者や障害者世帯、ホームレス、チョッパンチョン住民など、社会的弱者の類型に応じた保護を強化していると報告した。これに対し、李氏は「社会的弱者の安否確認に人工知能（ＡＩ）を活用できないか」と問い、「行政のデジタル化に各省庁が力を入れてほしい」と求めたと、大統領府の姜由楨（カン・ユジョン）首席報道官が明らかにした。また、雇用労働部に対しては、猛暑にさらされる外国人労働者の問題について、「人権問題であるだけでなく、韓国のイメージや経済にも悪影響を及ぼすだけに、格別に気を配ってほしい」と求めた。姜氏によると、李氏は「今年は気象状況が悪化したにもかかわらず、先手を打った対応によって被害を減らした省庁もある」と述べ、猛暑に備えた事前対応を積極的に強化するよう強調した。李氏は同日午後、大統領府で開いた首席補佐官会議でも、真っ先に猛暑に言及した。李氏は、「より根本的には、ニューノーマルとなった気候災害に対応できるよう、住宅や用水施設、電力網、猛暑対策施設など、インフラの改善に力を合わせなければならない」と述べた。さらに、「伝統市場は冷房設備が不足しているため、夏になるたびに客足が大幅に減り、毎年二重苦に見舞われているという。関連設備の整備にも力を入れる必要がある。そのための計画を来年度予算案に反映することも検討してほしい」と述べた。そのうえで、「どこに住み、どこで働くかによって、国民の生死が左右されるようなことがあってはならない」と強調した。申圭鎭 newjin@donga.com