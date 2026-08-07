マンＣからゴールの金大元「一生の自慢になります」

「一生の自慢になりそうです」韓国プロサッカーＫリーグ１（１部）、江原（カンウォン）のＦＷキム・デウォン（写真）は５日、イングランド・プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティー（マンＣ）との親善試合「２０２６クーパンプレー・シリーズ」でゴールを決めた後、こう語った。Ｋリーグのオールスターに相当する「チームＫリーグ」のメンバーとして出場したキム・デウォンは、０－１で迎えた前半１２分、「ワールドクラス」のＧＫジャンルイジ・ドンナルンマが守るマンＣのゴールをこじ開けた。キム・デウォンはペナルティーエリア左角付近から強烈な右足シュートを放ち、同点ゴールを決めた。イタリア代表の正ＧＫでもあるドンナルンマは横っ跳びで反応したが、低い弾道でゴール隅を突くシュートを防げなかった。チームＫリーグは１－３で敗れたものの、キム・デウォンの「一発」で意地を見せた。キム・デウォンは、「マンＣを相手に決めたこのゴールは、長く記憶に残りそうです」と話した。マンＣは２０２０～２０２１年シーズンから２０２３～２０２４年シーズンまで、プレミアリーグ史上初の４連覇を達成した。２０２２～２０２３年シーズンには、プレミアリーグ、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）、イングランド協会（ＦＡ）カップの「トレブル」（３冠）も成し遂げた。２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に出場した「怪物ＦＷ」アーリング・ハーランド（ノルウェー）や、世界最高の守備的ＭＦと評価されるロドリ（スペイン）ら一部の選手は、休養のため今回の韓国遠征には同行しなかった。それでも、主力を多数そろえたマンＣは、チームＫリーグを相手に圧倒的な実力を見せつけた。キム・デウォンは、「世界最高峰のリーグで優勝したチームは違うなと、つくづく感じました」と話した。キム・デウォンは今季のＫリーグ１で、得点とアシストの合計がリーグ３位の１２（７得点５アシスト）をマークしている。先月のリーグ戦５試合で２得点２アシストを記録したキム・デウォンは、今季２度目の「月間最優秀選手賞」を狙う。キム・デウォンは、「リーグでも、この好調を維持したいです」と話した。金培中 wanted@donga.com